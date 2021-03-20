TFF'ye başvuran F.Bahçe'den sürpriz hamle: Beşiktaş'ın şampiyonluklarını tanıdılar

Fenerbahçe, 1959 yılından önceki dokuz Türkiye şampiyonluğunun Süper Lig şampiyonluk sayısına dahil edilmesi için TFF'ye resmen başvuruda bulunmuştu. Sarı-lacivertliler bugün yaptığı açıklamada dikkat çeken bir ibare kullandı. Yarın oynanacak kritik maç öncesi yayımlanan açıklamada, "1957 öncesi 5 şampiyonluğuyla birlikte toplam 20 Türkiye Şampiyonluğu bulunan Beşiktaş'a konuk olacağız" ibaresi kullanıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında kritik şampiyonluk mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda lider Beşiktaş'a konuk olacak. Geçtiğimiz haftalarda, 1959 yılından önceki dokuz Türkiye şampiyonluğunun Süper Lig şampiyonluk sayısına dahil edilmesi için TFF'ye resmen başvuran sarı-lacivertliler, Beşiktaş maçı öncesi yaptığı açıklamada dikkat çeken bir ibare kullandı.

"20 ŞAMPİYONLUĞU BULUNAN BEŞİKTAŞ"

Sarı-lacivertli kulüp, resmi sitesinde karşılaşma öncesi '1957 öncesi 5 şampiyonluğuyla birlikte toplam 20 Türkiye Şampiyonluğu bulunan Beşiktaş'a konuk olacağız.' ibaresini kullandı.

Fenerbahçe'nin yaptığı o açıklama:

"Fenerbahçemiz, Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde, 1957 öncesi 5 şampiyonluğuyla birlikte toplam 20 Türkiye Şampiyonluğu bulunan Beşiktaş'a konuk oluyor. 21 Mart Pazar günü (yarın) Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Derbi maçında hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Suat Arslanboğa. Ligde oynadığı 29 maçın 18'ini kazanan, 4'ünden beraberlikle ayrılan ve 7 maçta da rakiplerine mağlup olan Futbol A Takımımız, haftaya 58 puanla üçüncü sırada girdi."

FENERBAHÇE, TFF'YE BAŞVURU YAPTI

Fenerbahçe geçtiğimiz hafta, 1959 yılı öncesi Türkiye şampiyonluklarının Süper Lig'e dahil edilerek bundan doğan manevi ve maddi taleplerinin karşılanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi başvuruda bulunduklarını açıklamıştı.