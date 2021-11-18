TFF tarafından erişim engeli geliyor! Süper Lig'i korsan izlemek artık mümkün olmayacak
TBMM'ye sunulan torba yasa teklifi kabul edilirse, korsan maç yayını yapan sitelere TFF Başkanı tarafından erişim yasağı uygulanabilecek. Erişim engeline karar verme konusunda yetkili olacak TFF Başkanın, korsan maç yayını yaptığını tespit edip erişim engeli ya da bant daraltma istediği internet sitesine ilişkin kararı Erişim Sağlayıcıları Birliğine gönderilecek. Yapılacak değerlendirme sonucunda bu sitelere bant daraltma ve yayın durdurma gibi yaptırımlar uygulanacak.
Yurt içi ve Yurt dışındaki futbol maçlarını yasa dışı şekilde bedava ya da çok ucuz bir bedelle yayınlayan internet sitelerine ceza yolda.
Sözcü'nün haberine göre; TBMM'ye sunulan yeni torba yasa teklifinde yer alan maddeye göre, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki futbol müsabakalarına ilişkin yayınları internet ortamında hukuka aykırı olarak kullanıma sunan internet sitelerinin internet trafiği bant genişliği yüzde 90 oranına kadar daraltılacak ya da bu sitelerin korsan yayınına erişim engeli getirilecek. Teknik olarak korsan yayına erişim engeli yapılamaması durumunda internet sitesinin tümüne yönelik erişim engeli uygulanacak. Bant daraltma ya da erişim engeline karar verme konusunda Tff Başkanı yetkili olacak.
TFF Başkanının korsan maç yayını yaptığını tespit edip erişim engeli ya da bant daraltma istediği internet sitesine ilişkin kararı Erişim Sağlayıcıları Birliğine gönderilecek. Bu karara karşı bir hafta içinde sulh ceza hakimliğine itiraz edilebilecek. Erişimin engellenmesiyle ilgili iş ve işlemleri yapmak üzere TFF bünyesinde idari birim kurulacak. Başkan geniş yetkisini idari birimde görev alacak kişilere devredebilecek.
Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışındaki futbol müsabakalarına ilişkin yayınların internet ortamında hukuka aykırı olarak kullanıma sunulduğunun tespit edilmesi halinde, yayın hakkı sahibinin talebi üzerine yine TFF Başkanı kararıyla bant daraltma ve yayın durdurmaya gidilebilecek. TFF, yurt dışından gelen bu tür başvurularda, yayın hakkına ilişkin sözleşmenin ibraz edilmesini isteyecek.
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