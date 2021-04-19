TFF Tahkim Kurulu, Ryan Donk ve Hakan Arslan'ın ikişer maçlık cezasını onadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TFF Tahkim Kurulu, Ryan Donk ve Hakan Arslan'ın ikişer maçlık cezasını onadı

TFF Tahkim Kurulu, Ryan Donk ve Hakan Arslan'ın ikişer maçlık cezasını onadı
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Galatasaraylı futbolcu Ryan Donk ile Demir Grup Sivasspor oyuncusu Hakan Arslan'ın ikişer maçlık men cezasını onadı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Galatasaraylı futbolcu Ryan Donk ile Demir Grup Sivasspor oyuncusu Hakan Arslan'ın ikişer maçlık men cezasını onadı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Tahkim Kurulu, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç men cezası alan Donk'un bu cezasını onama kararı aldı.

Kurul ayrıca Demir Grup Sivassporlu futbolcu Hakan Arslan'ın aynı nedenden aldığı 2 maçlık men cezasını onadı.

Tahkim Kurulu, Demir Grup Sivasspor idarecisi Erdal Sarılar'a PFDK tarafından verilen 30 gün hak mahrumiyeti ve 35 bin lira para cezasını da onamayı kararlaştırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

Avrupa'nın önde gelen futbol federasyonlarının ardından TFF'den de Avrupa Süper Ligi'ne yönelik sert açıklama geldi
Avrupa'nın önde gelen futbol federasyonlarının ardından TFF'den de Avrupa Süper Ligi'ne yönelik sert açıklama geldi
Elit hakemlerin düdük çalacağı Avrupa Süper Ligi'nde Cüneyt Çakır'ın da olacağı konuşuluyor
Elit hakemlerin düdük çalacağı Avrupa Süper Ligi'nde Cüneyt Çakır'ın da olacağı konuşuluyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Faik Öztrak Ziya Selçuk Meral Akşener
Magazin Nur Sürer Burcu Biricik Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Arda Turan Gökhan Gönül Ünal Karaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TFF Tahkim Kurulu, Ryan Donk ve Hakan Arslan'ın ikişer maçlık cezasını onadı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 18:10:56. #1.14#

title