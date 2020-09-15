TFF, naklen yayın parasını ödemeyen beIN SPORTS'a ikinci ihtarı çekti! Süper Lig maçları yayınlanmayabilir Yayıncı kuruluş beIN SPORTS, naklen yayın parasının yüzde 25'lik bölümü ödenmeyince TFF ikinci kez ihtar çekti. Üçüncü ihtarda TFF'ye tek taraflı fesih hakkı doğacak ve Süper Lig maçlarının yayınlanması sıkıntıya girecek.

Türk futbolunda son zamanlarda ayyuka çıkan en büyük problemlerin başında TFF ile yayıncı kuruluş arasındaki ödeme krizi geliyor. Pandemi nedeniyle Digiturk, TFF ile pazarlık masasına oturdu ve büyük bir indirim yapmasını talep etti. 2020-21 sezonu için ödenmesi gereken yüzde 25'lik peşinatın henüz yatırılmaması krizdeki ikinci perdeyi ortaya çıkardı. Digiturk'e bu nedenle ihtarname gönderen TFF, ikinci ihtarı çekti. 3. ihtar çekildiğinde TFF'ye haklı fesih hakkı doğacak.

BORÇ DÜŞMÜYOR FAİZ UÇUYOR

beIN SPORTS'un bu konuda teminat mektubu vermemesi ve devlet yetkililerinin Katar hükümetini garanti göstermesi yeni belirsizlikler çıkmasına neden oldu. TFF ile yayıncı kuruluş arasındaki ödeme krizi en çok kulüpleri etkiyor.

Süper Lig'deki birçok kulüp, banka borçlarına naklen yayın gelirlerini temlik etmiş durumda. Ödemeyi zamanında alamayan kulüplerin borçları azalmıyor ve faiz yükü artıyor.

MAÇLARIN YENİDEN BAŞLAMA TARİHİNE KADAR ASKIYA ALINMIŞTI

Koronavirüs salgını, ligleri erteletince, ekonomik olarak pamuk ipliğine bağlı kulüpler iyice sıkıştı. Futbolun oynanmadığı dönemde yayıncı kuruluş beIN SPORTS'u bünyesinde barındıran Digiturk, federasyona ve kulüplere maçların yeniden başlayacağı tarihe kadar ödemeleri askıya aldıklarını bildirmişti.

Kulüpler Birliği Vakfı'nda ise mart ayının ilk üç ayına dair ödemelerin yapılmadığı ayrıca bu kez fedakarlık yapması gereken tarafın Digiturk olduğu dile getirilmişti.

23 MAÇIN ÖDEMELERİNİN YAPILMADIĞI BELİRTİLMİŞTİ

Sözleşme gereği TFF, kendisine 10 Nisan'a kadar yatması gereken parayı kulüplere gönderiyor. Kulüpler ise Süper Lig'de mart ayında oynanan 23 maçın ödemelerinin yapılmadığını savundu. Futbolcularına ödemeleri biriken Süper Lig ekipleri, söz konusu parayla kısa vadeli borçlarını kapatmayı planlıyordu. Konuyla ilgili TFF'nin de sesiz kalması tepkiyi arttırıyor.

DIGITURK: EKSİK ÖDEME YOK

Digitürk TFF ile yaptığı anlaşma neticesinde lisans anlaşmasının geçici bir süre ile durdurulduğunu belirterek eksik ödeme olmadığını bildirmişti.

İşte yapılan o açıklama:

"Sezonun tamamlanmasına dair koşullar netleşince yeni ödeme takvimi de belli olacak. Digiturk, naklen yayın lisans anlaşmasını feshetme adımı atmamış, sadece ödemelerini geçici bir süre için dondurmuştur. Ödemelerin eksik yapılması söz konusu olmadığı gibi Digiturk'ün sezon başından beri yaptığı ödemeler, oynanmış olan tüm karşılaşmaları kapsamaktadır. Digiturk'ün naklen yayın lisans sözleşmesine ilişkin unsurları kulüplerle veya Kulüpler Birliği ile doğrudan görüşmek gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır."

(Sözcü)