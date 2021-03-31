TFF, futbolcu menajerlerine yapılan ödemelerin tablosunu açıkladı, kasasından en fazla para çıkan kulüp Fenerbahçe oldu
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TFF, futbolcu menajerlerine yapılan ödemelerin tablosunu açıkladı, kasasından en fazla para çıkan kulüp Fenerbahçe oldu

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, 2020-2021 futbol sezonunda şubat sonu itibariyle futbolcu menajerlerine yapılan ödemeleri açıkladı. Bu sezon ligde en fazla futbolcuyu kadrosuna katan kulüp olan Fenerbahçe, menajerlere yapılan ödemelerde de zirvede yer aldı. Diğer büyük kulüplerin tabloda yer almaması ise şaşırttı.

Kulüplerin 2020-2021 sezonunda şubat ayı sonu itibariyle futbolcu menajerlerine yaptıkları ödeme açıklandı. TFF tarafından açıklanan tabloda, Sarı-Lacivertli ekibin en fazla harcamayı yapan kulüp olduğu görüldü. Bu sezon 21 futbolcuyu kadrosuna katan Fenerbahçe, menajerlere yaptığı ödemeyle zirvenin başında yer aldı.

TARAFTARLARDAN TEPKİ

Sarı-Lacivertli taraftarlar da listede yer alan takımların sayısının az olmasına ve ezeli rakiplerin burada bulunmaması hususunda tartışma başlattı.

İşte TFF'den açıklanan o tablo:

TFF, futbolcu menajerlerine yapılan ödemelerin tablosunu açıkladı, kasasından en fazla para çıkan kulüp Fenerbahçe oldu
TFF, futbolcu menajerlerine yapılan ödemelerin tablosunu açıkladı, kasasından en fazla para çıkan kulüp Fenerbahçe oldu

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