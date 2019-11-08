TFF'den, vefat eden Kilis ASKF Başkanı Mahmut Özkan için başsağlığı mesajı

TFF'den yapılan açıklamada, merhum Mahmut Özkan'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

08.11.2019 11:50 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:50
TFF'den, vefat eden Kilis ASKF Başkanı Mahmut Özkan için başsağlığı mesajı

TFF'den yapılan açıklamada, merhum 'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve camiasına başsağlığı dileğinde bulunuldu.


Özkan'ın naaşı bugün 'in ilçesi Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Kaynak: Hürriyet

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