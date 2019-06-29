TFF'den Ali İpek için başsağlığı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hayatını kaybeden Denizlispor eski başkanlarından ve TFF eski yönetim kurulu üyelerinden Ali İpek için başsağlığı mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, hayatını kaybeden eski yönetim kurulu üyelerinden ve Denizlispor eski başkanlarından Ali İpek'in vefatı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

TFF'nin resmi sitesinde İpek için şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu eski üyesi ve Denizlispor Kulübü eski başkanlarından Ali İpek'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Türk futboluna değerli hizmetlerde bulunan merhum Ali İpek'e Allah'tan rahmet; Ailesi, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı dileriz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA