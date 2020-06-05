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TFF Başkanı Özdemir'den Fenerbahçe'ye cevap gecikmedi: Yaptığınız rezalettir

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe'nin kendisine yönelik sert sözleriyle ilgili "Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetimi tarafından konunun saptırılması asıl 'rezalet'tir. Daha üzücü olan ise Fenerbahçe gibi güzide bir kulübümüzün ve köklü bir camianın bu anlayışla yönetilmesidir" açıklamasında bulundu.

05.06.2020 19:12 | Son Güncelleme: 05.06.2020 19:21

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Ekonomist Dergisi'nin Instagram canlı yayınında şike ile ilgili yaptığı açıklamalara açıklık getirdi. Özdemir, Fenerbahçe Yönetimi'nin konuyu saptırdığını belirterek durumu 'rezalet' olarak nitelendirdi.

TFF'nin resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Ekonomist Dergisi'nin instagram yayınında "Futbolda şike tartışmalarını bitirmek için nasıl bir strateji izleyeceksiniz?" sorusuna verdiğim cevabın önce kamuoyu ve sosyal medyada, daha sonra da Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından amacından çok farklı olarak yorumlandığını maalesef üzülerek takip ettim."

"KİMSEYE İMADA BULUNMADIM"

"Herkesin bildiği gibi 2010-2011 sezonunda birçok kulüple ilgili "şike tartışmaları" olmuştur. Yayındaki sözlerimde herhangi bir kulübün veya kulüplerimizin ismi geçmemiş, imada bulunulmamıştır."

"ASIL FENERBAHÇE'NİN YAPTIĞI REZALETTİR"

"Buna rağmen Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetimi tarafından konunun saptırılması asıl 'rezalet'tir. Daha üzücü olan ise Fenerbahçe gibi güzide bir kulübümüzün ve köklü bir camianın bu anlayışla yönetilmesidir.Türk futboluna ve Fenerbahçe Kulübü'ne, şu anda Fenerbahçe Başkanı ve Başkanvekili olan şahıslardan daha uzun yıllar hizmet etmiş olmak gurur madalyamdır."

"SEMİH ÖZSOY'U KINIYORUM"

"Adımı bir terör örgütü ile yan yana getirme cüretini gösteren Semih Özsoy'un şahsımla ilgili itham ve saldırılarını esefle kınıyor ve ayıplıyorum. Benim, yıllardır Türkiye'ye nasıl hizmet ettiğimi herkes biliyor. Fenerbahçe'ye nasıl hizmet ettiğimi ise, 2010-2011 sezonunda yönetici olan, şimdiki Başkan Ali Koç, "Nihat Özdemir'in Başkanlığında bu yönetim yapabileceğinin en iyisini yapmaya çalışmıştır" diyerek özetlemiştir. Türkiye'ye ve Fenerbahçe'ye olan hizmetlerimi sorgulamak başkanvekili olan şahsın haddine değildir.Göreve geldiklerinden bu yana sportif başarısızlıklarını sosyal medyanın yönlendirmesi ile örtmeye çalışanların bu tür açıklamalarına itibar edilmemesini kamuoyunun takdirine bırakıyorum."

TFF Başkanı Özdemir'den Fenerbahçe'ye cevap gecikmedi: Yaptığınız rezalettir

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Haber Yorumları (2)
YUNUS: FB kötü değildi Nihat senin hakemlerin FB her maçını katlederek bu hale getirdi. Konuyu saptırma Kimin yanında olduğunda belli
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BEHCET: Bende kınıyorum bu fenev i
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