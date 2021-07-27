TFF Başkanı Nihat Özdemir tüm kapıları kapattı! Yabancı kuralı değişmeyecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TFF Başkanı Nihat Özdemir tüm kapıları kapattı! Yabancı kuralı değişmeyecek

Haberler.com - Haberler | Spor

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği'nin karşı çıktığı ve değiştirilmesi için talepte bulunduğu yabancı kuralına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özdemir yaptığı açıklamada, "Yabancı sayısı konusunda değişiklik yok, 8+6 olarak devam edecek" dedi.

TFF'nin yeni yabancı kuralını 8+6 olarak açıklamasının ardından Kulüpler Birliği ayağa kalkmış ve karara tepki göstermişti. TFF'ye kuralın değişmesi yönünde talepte bulunan Kulüpler Birliği istediğini alamadı. A Spor'a açıklamalarda bulunan Özdemir, kural bir değişiklik olmayacağını belirtti.

Nihat Özdemir'in açıklamalarından satır başları:

"YAYINCI KURULUŞLA EN GEÇ 1 HAFTA İÇİNDE GÖRÜŞMELERİMİZİ TAMAMLAYACAĞIZ"

"Yayıncı kuruluş, 2020-21 sezonunda ödemesi gereken miktarın tamamını ödedi ve biz de kulüplerimize dağıttık. 2021-22 sezonu için beIN SPORTS'la görüşmelerimiz devam ediyor. En geç 1 hafta içinde görüşmelerimizi tamamlayacağız ve kulüplerden görüş alacağız.

"KULÜPLERİMİZ TRANSFERLERİNİ BU SİSTEM İÇİNDE YAPIYORLAR"

Yabancı sayısı konusunda değişiklik yok, 8+6 olarak devam edecek. Tahkim Kurulu'nun kararı da çıktı. Tüm kulüplerimiz transfer politikalarını yaptılar, transferlerini bu sistem içinde yapıyorlar, takımlarını kuruyorlar.

"HARCAMA LİMİTİ KONUSUNDA ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK"

Kulüplere elimizden gelen yardmı yaptık. Takım harcama limitlerinin artımı yüzde 0 iken yüzde 25 olarak açıkladık. Kuru, geçen yılın ortalama rakamı olarak aldık, o da 8 küsür, 8.80 civarında. Bugün 10.40 civarında. Kuru da sabitleyerek kulüplerimize harcama limiti konusunda elimizden geleni yaptık. Beşiktaş'ın sıkıntısı olduğunu kulüp başkanı sayın Çebi iletti ama bunu bir kulübe yapmamız mümkün değil. Sağlayacağımız limitler sadece Şampiyonlar Ligi'nde değil, Süper Lig'de de kullanılacak. Hakkaniyet, eşitlik ilkelerini düşünerek, aldığımız kararla bu limitlere dikkat ederek harcama yapmalarını arzu ediyoruz."

TFF Başkanı Nihat Özdemir tüm kapıları kapattı! Yabancı kuralı değişmeyecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ersin Tatar İlham Aliyev Mustafa Sarıgül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akalın Yıldız Tilbe Seren Serengil Mohammed Al Saloussi
Spor Eda Erdem Mesut Özil Sergen Yalçın Gedson Fernandes Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TFF Başkanı Nihat Özdemir tüm kapıları kapattı! Yabancı kuralı değişmeyecek - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 20:31:08. #1.15#

title