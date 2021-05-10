TFF Başkanı Nihat Özdemir: Hakem Ali Koç'la vallahi de billahi de benim alakam yok

Fenerbahçe-Ankaragücü Elit Gençlik Ligi ile ilgili maça hakem Ali Koç'u atadığı için İstanbul İl Başkanı Emre Kosif'in gece yarısı e-mail ile görevden alınmasıyla ilgili TFF Başkanı Nihat Özdemir açıklama yaptı. TV100'e konuşan Özdemir, "Şerefim üzerine yemin ederim, vallahi billahi benim bir alakam yok" dedi.

Özdemir,TV 100'e yaptığı açıklamada "Ali Koç isminden dolayı İl Hakem Kurulu Başkanı'nı aldığım söyleniyor. Hem vallahi hem billahi şerefim üzerime yemin ederim. Benim olayla ilgili en ufak bir alakam yoktur. Bu ülkede kaç tane Nihat Özdemir var biliyor musunuz? Ben bunların peşinden mi koşacağım? Ben liyakata bakarım. İsimler beni ilgilendirmez" dedi.

"SİZ NE YAPIYORSUNUZ ARKADAŞ!"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ankaragücü karşılaşması sonrası yaptığı açıklamada şunları söylemişti:"Ali Koç diye hakem varmış, U19 maçımıza atanıyor, birileri Nihat Özdemir'e serzenişte bulunuyor ve MHK başkanını arayarak, 'Nedir bu rezalet, gereğini yapın' diyor ve gece yarısı 00:30'da atamaları yapan kişi görevden alınıyor. Bunun sonuna kadar üstüne gideceğiz. Ali Koç'u hakemlikten almıyorlar ama onu atayanı alıyorlar. Herhalde Ali Koç'u maçtan almak sokak tabiriyle yemedi! Siz ne yapıyorsunuz arkadaş!

"YAZIKLAR OLSUN"

'O konuyu mevzu yapan takım ne kadar güçlü, Fenerbahçe de bir şey yapamıyor' mesajını mı hakemlere vermek istiyorsunuz. Hakem camiasında bu konu konuşuluyor. Ayıptır, utanç vericidir. Ali Koç maçı yönetirken neler düşünecek acaba? Arkadaşlara 'tepki için maça çıkmasak mı?' dedim. Arkadaşlarım uygun görseydi tepki vermek için maça çıkmamayı bile düşündüm. Bir yere kadar efendiliğimizi koruyabiliriz. İnsanın 10 tane yüzü olmaz, bir tane yüzü olur. Bizim yüzümüz bu. Gerçekten böyle bir şey olduysa rezalettir. Nihat (Özdemir) Bey siz gerçekten arayıp 'gerekeni yapın' dediyseniz; MHK Başkanı siz gerçekten atamayı yapan kişiyi görevden aldıysanız yazıklar olsun size"

"GELECEKLER KARDEŞİM"

Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'dan alınıp İngiltede'ye verileceği haberlerini de değerlendiren Özdemir "Gelecekler kardeşim. Biz bunun için çalışıyoruz" açıklaması yaptı