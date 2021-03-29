TFF Başkanı Nihat Özdemir: 12 bin kişi civarında seyircinin gelmesini bekliyoruz

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takım'ın Letonya'yla oynayacağı maç öncesinde TFF Başkanı Nihat Özdemir, açıklamalarda bulundu. Salı günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşmaya seyirci alınacağını açıklayan Özdemir, "12 bin kişi civarında seyircinin gelmesini bekliyoruz" dedi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Letonya ile salı günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacağı karşılaşmaya seyirci alınacağı açıklandı.

"SAĞLIK KURALLARI İÇİNDE SEYİRCİ ALACAĞIZ"

Milli maça seyirci alınması kararının ardından Beyaz TV'ye konuşan TFF Başkanı Nihat Özdemir "Bu başlangıç olsun ve hayırlı olsun. Letonya bizim için önemli bir maç. Seyirci desteğinin de Milli Takım'ın yanında olmasını istiyoruz. Sağlık kuralları içerisinde seyirci alacağız. 12 bin kişi civarında seyircinin gelmesini bekliyoruz." dedi.

SEYİRCİ KARARI SADECE MİLLİ MAÇ İÇİN ALINDI

Süper Lig'de seyirci olmasını bekleyen taraftarların beklentisinin hatırlatılması üzerine Nihat Özdemir "Bu sadece milli maç için alınan karar. İnşallah disiplin içerisinde burayı da tamamlarsak, yolumuz açık olur. 29 Mayıs'ta Şampiyonlar Ligi Finali ve Türkiye Kupası Finali var. Bunları düşünerek, kararlar almaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

(SPORX)