TFF, Ahmet Çakar'ın iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu

Türkiye Futbol Federasyonu, eski hakem Ahmet Çakar'ın faal bir hakemle görüşme yaptığı iddiasıyla ilgili gerekli tahkikatın yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunulduğunu açıkladı. TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu, Ahmet Çakar'ın müteakip defalar gündeme getirdiği iddialarla ilgili gerekli tahkikatın yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Ahmet Çakar'ın faal bir hakemin, "Fenerbahçe'yi bu sezon şampiyon yapmayacaklar" sözlerini söylediğini iddia etmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunulduğunu açıkladı.

"HAKEM DÜNYASINI TÖHMET ALTINDA BIRAKAN AÇIKLAMALARDA BULUNMAKTADIR"

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Televizyon yorumculuğu yapan eski hakem Ahmet Çakar, faal bir hakemle görüşme yaptığını iddia ederek, bir süredir hakem camiasını töhmet altında bırakan açıklamalarda bulunmaktadır. Açıklamalarında herhangi bir somut kanıt sunmayan Ahmet Çakar, görüşme yaptığını iddia ettiği hakemin ismini açıklamayacağını defalarca vurgulamıştır. Türkiye Futbol Federasyonu, Ahmet Çakar'ın müteakip defalar gündeme getirdiği iddialarla ilgili gerekli tahkikatın yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunmuştur."

AHMET ÇAKAR'IN SÖZLERİ

Ahmet Çakar, Beyaz TV'de yaptığı açıklamada bir hakemin kendisine "Fenerbahçe'yi bu sezon şampiyon yapmayacaklar" söylediği iddiasını tekrarlayarak hangi hakemin bunu söylediğine ilişkin ipuçları verdi. Çakar açıklamasında kendisine bu sözleri söyleyen hakemin Süper Lig'de faal olarak hakemlik yapan bir isim olduğunu söyledi. Çakar bahsettiği hakemin bu hafta maç yönetip yönetmediğine ilişkin bilgi vermedi.

"İŞKENCE YAPILSA DA BU HAKEMİ SATMAM"

Çakar son olarak kendisine bu iddiayı ileten hakemin sözleri kanıtlanırsa neler olacağına dair ise "Eğer bir fiziki kanıt, yasal bir dinleme veya bir hakem çıkıp bunları söylerse bu lig bitmeyebilir. Ancak bunun olma ihtimali trilyonda 1'dir" ifadelerini kullandı. Ünlü yorumcu ayrıca "Bana işkence yapılsa, Savcılar çağırsa, falakaya yatırılsam bile bu hakemi satmam." diye konuştu.