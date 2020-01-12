Haberler » Spor » TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 0 - Yozgatspor 1959 FK: 0 - Spor

TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 0 - Yozgatspor 1959 FK: 0

TFF 3. Lig 3. Grup 18. hafta mücadelesinde Osmaniyespor FK, sahasında Yozgatspor 1959 FK ile golsüz berabere kaldı.

12.01.2020 16:07 | Son Güncelleme: 12.01.2020 16:12
TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 0 - Yozgatspor 1959 FK: 0

TFF 3. Lig 3. Grup 18. hafta mücadelesinde Osmaniyespor FK, sahasında Yozgatspor 1959 FK ile golsüz berabere kaldı.


Stat: 7 Ocak


HAKEMLER: Sercan Murat xx, İlke Akman xx, Alp Osman Karaosmanoğlu xx


Osmaniyespor FK: Alp Arda xx, Furkan Işıkdemir xx (Soner Birinci dk. 68 x), Ahmet Baykal x, Ekrem Sütçü xx, Hamit Bayraktar xx, Taşkın Kartal xx, Tayfun Sabri Gümüşoğlu xx, Tevfik Şanver xx (Kerim Bölük dk. 32 xx), Mustafa Öztürk xx, Onur Kızıltaş xx, Hasan Aktürk xx (Samet Dağlı dk. 46 x)


Yozgatspor 1959 FK: Göksal Özkara xxx, Osman Keçelioğlu xx, Abdulsamet Kırım xx, Mustafa Serkan Demirer xx, Beytullah Ersoy xx, Tuncay Kılıç xx (Can Demir dk. 65 x), Hamdi Tayfun Yılmaz xx (Aytaç Deniz dk. 84 ?), Tamer Arıcı xx, Ali Kaan Şahanbaz xx (Uğur Erdoğan dk. 56 x), Osman Paşa Zorlu xx


Kırmızı kart: Mustafa Serkan Demirer (dk. 65) (Yozgatspor 1959 FK)


Sarı kartlar: Onur Kızıltaş (Osmaniyespor FK), Tamer Arıcı, Osman Keçelioğlu (Yozgatspor 1959 FK) - OSMANİYE

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler