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TFF 3. Lig: Elazığ Belediyespor: 0 - Payasspor: 2

TFF 3. Lig 2. Grup 20. hafta erteleme maçında Elazığ Belediyespor, sahasında Payasspor'a 2-0 mağlup oldu.

04.03.2020 16:34 | Son Güncelleme: 04.03.2020 16:35
TFF 3. Lig: Elazığ Belediyespor: 0 - Payasspor: 2

TFF 3. Lig 2. Grup 20. hafta erteleme maçında , sahasında Payasspor'a 2-0 mağlup oldu.


Stat: Gençlik Merkezi


Hakemler: Sezer Yalçın xx, Emrah Akkaya xx, Erol Ernek xx


Elazığ Belediyespor: Ogün Karakaya xx, Emrah Çalışlar xx, Can Morgül xx, xx, Mazlum Öndil xx, Cenk Cengiz xx, Ferhat Canlı xx, Metehan Andaç Özlü xx, Semih Ekmen xx (Hayrettin dk. 76 x), Burak Kavlak xx, Oktay Pop x (Enver Abdullah dk. 76 x)


Payasspor: Suphi Dağ xx, Cuma Ali Üzüm x (Yasin dk. 67 x), Veli Ortakçı xx, Fatih Somuncu xx, Oğuzhan Kuş xx, Murat Sevimler xxx, Emre Pehlivan xx (Burak dk. 84), Aykut Topal xx, Fatih Dalgıç xx, Abdulsamet Can xxx, Mümin Aysever x (Bedirhan dk. 64 x)


Goller: Absulsamet (dk. 36), Murat (dk. 90) (Payasspor)


Sarı Kartlar: Can, Hayrettin, Enver Abdullah, Metehan, Burak Keskin (Elazığ Belediyespor), Fatih, Bedirhan (Payasspor) - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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