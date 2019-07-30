TFF 3. Lig'de fikstür belli oldu

TFF 3. Lig'de 2019-2020 sezonunun fikstürü çekildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) yer alan bilgiye göre, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapılan fikstür çekimine; TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, yönetim kurulu üyesi İsmail Erdem, genel sekreter yardımcısı Özcan Şepik, maç planlama müdürü Besim Yalçın ve kulüp temsilcileri katıldı.

Fikstür çekimi öncesi açıklamalarda bulunan Yılmaz Büyükaydın, federasyon olarak TFF 3. Lig'e çok önem verdiklerini belirterek, "Aslında Türkiye'de futbolla ilgili görev yapan tüm amatör kardeşlerimizin bir üst hedefi, her zaman TFF 3. Lig'dir. Profesyonelliğe ilk adım burada atılır. Onların önünü açan, görev verip vitrine çıkaran daima 3. ligdeki kulüplerimizdir" dedi.

TFF 3. Lig'de ilk haftanın programı şöyle:

1. GRUP

Cİ Group Buca-Çankaya Futbol

Karbel Karaköprü Belediyespor-Şile Yıldızspor

Serik Belediyespor-Anagold 24Erzincanspor

Silivrispor-Erzinspor

Yeni Orduspor-68 Aksaray Belediyespor

Sultanbeyli Belediyespor-Manisaspor

Tokatspor-Çatalcaspor

Artvin Hopaspor-Yomraspor

Düzcespor-Kızılcabölükspor

2. GRUP:

Elazığ Belediyespor-Ağrı 1970

Payasspor-Kocaelispor

Fethiyespor-Erokspor

Cizrespor-Kemerspor

Turgutluspor-Fatsa Belediyespor

Belediye Derincespor-1877 Alemdağspor

Ofspor-Erbaaspor

Büyükçekmece Tepecikspor-Karşıyaka

3. GRUP:

Batman Petrolspor-1954 Kelkit Belediyespor

Gölcükspor-Altındağ Belediyespor

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Bayrampaşa

Muğlaspor-Nazilli Belediyespor

Halide Edip Adıvarspor-Somaspor

Modafen-Darıca Gençlerbirliği

Nevşehir Belediyespor-Diyarbekirspor

Karacabey Belediyespor-Pazarspor

Yozgatspor 1959-Osmaniyespor

Kaynak: DHA