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TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 0 Kırıkkale Büyük Anadolu Spor: 0

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TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 0 Kırıkkale Büyük Anadolu Spor: 0

TFF 3. Lig 3.Grup'ta mücadele eden Belediye Derincespor ligin 2. haftasında sahasında ağırladığı Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile golsüz berabere kaldı.

TFF 3. Lig 3.Grup'ta mücadele eden Belediye Derincespor ligin 2. haftasında sahasında ağırladığı Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile golsüz berabere kaldı.

Stat: Belediye Derince Sentetik Saha Çim

Hakemler: Neslihan Muratdağı x, Cemal Can Çakır xx, Sedef Aktan xx

Belediye Derincespor: Taha Ayan xxx, Hasan Güleryüz xx, Efe Karaoğlu xxx, Berkay Çakır xx, Melih Alcu xxx, Sercan Uslu xxx, Kadir Torbacı xx, Mehmet Tosun xx (Ufukcan Engin dk. 83 ?), Sefa Durmuş xx (Uğurcan İkikardeş dk. 83 ?), Melih İnan xx (Ahmet Hakan Demirli dk. 64 x), Muhammed Enes Yılmaz xx (Mert Somay dk. 77 x)

Teknik Direktör: Fatih Uygun

Kırıkkale Büyük Anadolu Spor: İlker Günay xx, Yunus Emre Çabuker xx, Mehmet Albayrak xx, Doğukan Subaşı xx, Onur Çakmakcı xx, Buğra Şahiner xxx, Emrah Sürücü xx (Serkan Güler dk. 89 ?), Yasin Reis xxx (Batuhan Kazancı dk. 89 ?), Seyit Mehmet Söğüt xx (Osman Emirkan Demir dk. 78 x), Uğur Ayhan xxx (Ensar Eyüp Bayır dk. 89 ?), Ali Özgür Basa xx (Furkan Külekçi dk. 66 x)

Teknik Direktör: Kemal Dulda

Sarı Kartlar: Muhammed Enes Yılmaz, Hasan Güleryüz, Melih İnan, Mehmet Tosun, Berkay Çakır (Derince), Mehmet Albayrak, Ali Özgür Basa, Uğur Ayhan, Osman Emirkan Demir (Kırıkkale) - KOCAELİ

TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 0 Kırıkkale Büyük Anadolu Spor: 0

TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 0 Kırıkkale Büyük Anadolu Spor: 0

TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 0 Kırıkkale Büyük Anadolu Spor: 0

TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 0 Kırıkkale Büyük Anadolu Spor: 0

TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 0 Kırıkkale Büyük Anadolu Spor: 0

TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 0 Kırıkkale Büyük Anadolu Spor: 0

TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 0 Kırıkkale Büyük Anadolu Spor: 0

TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 0 Kırıkkale Büyük Anadolu Spor: 0

TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 0 Kırıkkale Büyük Anadolu Spor: 0

TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 0 Kırıkkale Büyük Anadolu Spor: 0

TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 0 Kırıkkale Büyük Anadolu Spor: 0

TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 0 Kırıkkale Büyük Anadolu Spor: 0

TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 0 Kırıkkale Büyük Anadolu Spor: 0

TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 0 Kırıkkale Büyük Anadolu Spor: 0

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 0 Kırıkkale Büyük Anadolu Spor: 0 - Haberler Spor
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