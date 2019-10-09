TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 0 - Elazığ Belediyespor: 0
TFF 3. Lig 2. Grup'un 7. haftasında Belediye Derincespor, sahasında Elazığ Belediyespor ile 0-0 berabere kaldıStat: DerinceHakemler: Burak Güner xx, Buğra Can Semercioğlu xx, Faruk Yağlı xx, Arif Subaşı xxBelediye Derincespor: Sercan Uslu xx, Cihan Halil x (Özkan Toprak dk.
TFF 3. Lig 2. Grup'un 7. haftasında Belediye Derincespor, sahasında Elazığ Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı
Stat: Derince
Hakemler: Burak Güner xx, Buğra Can Semercioğlu xx, Faruk Yağlı xx, Arif Subaşı xx
Belediye Derincespor: Sercan Uslu xx, Cihan Halil x (Özkan Toprak dk. 62 xx), Hakan Doğan xx (Zahid Aslan dk. 75 x), Yiğitali Bayrak x, Melih İnan (Hamza Mutlu dk. 83 ?), Koray Baykara x, Efe Karaoğlu, Sefa Tunç xx, Bahtiyar Yıldırım xx, Aykut Aslan xx, Enes Çetin xx
Elazığ Belediyespor: Ogün Karakaya xx, Burak Keskin xx, Can Öztürk xx (Samet Aydın 57 xx), Hayrettin Cengiz xx, Nihat Apaydın xx, Gökhan Aydaş xx, Burak Altıngök xx, Ferhat Canlı xx, Tuncay Fındıkcı xx (Can Morgül dk. 41 xx), Andaç Özlü xx (Cenk Cengiz dk. 83 ?), Burak Kavlak xx
Sarı kartlar: Efe Karaoğlu (Derince Belediyespor), Andaç Özlü, Can Morgül, Ferhat Canlı, Cenk Cengiz, Burak Kavlak (Elazığ Belediyespor) - KOCAELİ