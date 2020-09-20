TFF 3. Lig: 52 Orduspor FK: 4 Kırıkkale Büyük Anadolu Spor: 2
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TFF 3. Lig: 52 Orduspor FK: 4 Kırıkkale Büyük Anadolu Spor: 2

TFF 3. Lig 4. Grup'un ilk haftasında 52 Orduspor FK sahasında, Kırıkkale Büyük Anadolu Spor'u 4-2 mağlup etti.

TFF 3. Lig: 52 Orduspor FK: 4 Kırıkkale Büyük Anadolu Spor: 2
20.09.2020 18:13 | Son Güncelleme: 20.09.2020 18:16

TFF 3. Lig 4. Grup'un ilk haftasında 52 Orduspor FK sahasında, Kırıkkale Büyük Anadolu Spor'u 4-2 mağlup etti.

Stat: 19 Eylül

Hakemler: Oğuzhan Uğurlu xxx, Okan Akbal xx, Çağrı Yıldırım xx

52 Orduspor FK: Cantuğ xx, Gürkan xxx (Batuhan dk. 90+3 ?), Oğuzhan xx (Efe Kağan dk. 78 xx), Hakan xx (Gökhan Berkay dk. 70 xx), Muhammed Emin xx, Emrullah xx, Volkan xx, Eşref xxx, Hakan xx, Yusuf xx, Emre xx

Kırıkkale Büyük Anadolu Spor: İlker xx, Buğra x, Aykut x, Ali xx (Mehmet dk. 60 xx), Oğuzhan xx, Bilal x, Hüseyin xx, İbrahim xx, Mehmet x, Hasan xx Özkan x (Şeref dk. 90 x)

Goller: Gürkan Arslan (dk. 56), Şükrü Kaan Kılıç (dk. 72), Eşref Korkmaz (dk. 87), Gürkan Arslan (dk. 90+2) (52 Orduspor FK), Özkan Yiğiter (dk. 32), İbrahim Kongur (dk. 44) (Kırıkkale Büyük Anadolu Spor)

Kırmızı kart: Aykut (dk. 89) (Kırıkkale Büyük Anadolu Spor) - ORDU

Kaynak: İHA

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