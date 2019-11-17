TFF 3. Lig 3. Grup
TFF 3. Lig 3. Grup'ta 13. hafta mücadelesinde Pazarspor, Somaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti.
TFF 3. Lig 3. Grup'ta 13. hafta mücadelesinde Pazarspor, Somaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti.
Soma Atatürk Stadyumu'ndaki mücadelenin ilk yarısını Pazarspor, Oğuzhan Demir'in 6. ve 45. dakikadaki golleri ile 2-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda, Somaspor Onur Ulaş işe 59'da farkı bire indirdi. 90+4'de Mithat Pala ile Pazarspor farkı yeniden ikiye çıkarttı. Somaspor'un 90+7'de Muhsin Polat'ın attığı gol, karşılaşmanın skorunu belirledi ve konuk ekip karşılaşmayı 3-2 kazandı.