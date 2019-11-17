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TFF 3. Lig 3. Grup

TFF 3. Lig 3. Grup'ta 13. hafta mücadelesinde Pazarspor, Somaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti.

17.11.2019 16:08 | Son Güncelleme: 17.11.2019 16:08
TFF 3. Lig 3. Grup

TFF 3. Lig 3. Grup'ta 13. hafta mücadelesinde Pazarspor, Somaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Soma Atatürk Stadyumu'ndaki mücadelenin ilk yarısını Pazarspor, Oğuzhan Demir'in 6. ve 45. dakikadaki golleri ile 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda, Somaspor Onur Ulaş işe 59'da farkı bire indirdi. 90+4'de Mithat Pala ile Pazarspor farkı yeniden ikiye çıkarttı. Somaspor'un 90+7'de Muhsin Polat'ın attığı gol, karşılaşmanın skorunu belirledi ve konuk ekip karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Kaynak: AA
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