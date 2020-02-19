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TFF 2. Lig: Uşakspor: 2-Van BBSK: 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 24. hafta maçında Uşakspor evinde karşılaştığı Van Büyükşehir Belediyespor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

19.02.2020 16:45 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:46
TFF 2. Lig: Uşakspor: 2-Van BBSK: 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 24. hafta maçında Uşakspor evinde karşılaştığı Büyükşehir Belediyespor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.


TFF 2. Lig Kırmızı Grup 24. hafta maçında Uşakspor, Van BBSK'yı konuk etti. Kırmızı-siyahlı ekip 32. dakikada Seçkin Getbay'ın golüyle ilk devreyi 1-0 önde kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan ev sahibi takım 50. dakikada Seçkin Getbay'ın ikinci golüyle 2-0 öne geçti. Mücadelenin 67. dakikasında konuk takım Van BBSK, Tunç Murat Behram'ın golü ile farkı 1'e indirdi. Maçın geri kalanında başka gol olmayınca Uşak temsilcisi sahadan 2-1 galip ayrıldı.


Uşakspor, bu sonuçla 11. galibiyetini alarak haftayı 34 puanla 9. sırada tamamladı. - UŞAK

Kaynak: İHA
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