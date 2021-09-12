TFF 2. Lig: Serik Belediyespor Sivas Belediyespor : 0 3 - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TFF 2. Lig: Serik Belediyespor Sivas Belediyespor : 0 3

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
TFF 2. Lig: Serik Belediyespor Sivas Belediyespor : 0 3

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor, kendi sahasında Sivas Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor, kendi sahasında Sivas Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu.

Stat: İsmail Oğan

Hakemler: Şevket Teker xx, Oğuz Akyüz xx, Barış Sun xx

Serik Belediyespor: İbrahim Demir xx, Çınar Tarhan xx, Furkan Yaman xx, Sinan Kalaycı x (dk.73 Fuat Bavuk x), Gökhan Payal x, Yusuf Onur Arıkan x (dk.60 Atakan Cangöz x), İbrahim Hırçın xx, Zafer Şensoy x (dk.60 Burak Göksel x), Sebahattin Usta x (dk.60 Ahmet Abdullah Çakmak x), Burak Sürmeli x (dk.60 Atakan Arslan x), Okan Yıldız xx

Sivas Belediyespor: Taha Cengiz Demirtaş xx, Gökhan Çetinus xx, Uğur Bulut xx, Yasin Elmas xx (dk. 85 Muhammet Furkan Işık ?), Ozan Kılıçoğlu xx (dk. 78 Mustafa Aydın x), Timur Kosavalı xx (dk.85 Oğuzhan Bozkurt x), Eşref Korkmazoğlu xx, Yücel Candemir xxx, Abdullah Topkara xx (dk. 64 Mahmuthan Samet Acar xx), Enes Yılmaz xx, Barış Sağır xx

Goller: Dk.46 Ozan Kılıçoğlu, Dk.54 Abdullah Topkara, Dk.81 Yücel Candemir (Sivas Belediyespor)

Sarı Kart: Sinan Kalaycı (Serik Belediyespor) - Timur Kosavalı, Enes Yılmaz (Sivas Belediyespor) - ANTALYA

TFF 2. Lig: Serik Belediyespor Sivas Belediyespor : 0 3

TFF 2. Lig: Serik Belediyespor Sivas Belediyespor : 0 3

TFF 2. Lig: Serik Belediyespor Sivas Belediyespor : 0 3

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Süper Lig'de yabancıyı sınırlayan TFF'den çok tartışılacak karar! Yeni hoca Türk olmayacak

Süper Lig'de yabancıyı sınırlayan TFF'den çok tartışılacak karar! Yeni hoca Türk olmayacak
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tunç Soyer Hulusi Akar Ertuğrul Gazi
Magazin Ece Üner Kylie Jenner Yıldız Tilbe Ferhan Şensoy
Spor Diego Arda Turan Okan Buruk Ozan Tufan Şenol Güneş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: TFF 2. Lig: Serik Belediyespor Sivas Belediyespor : 0 3 - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 20:20:25. #1.17#