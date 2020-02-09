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TFF 2. Lig: Samsunspor: 2 - Afjet Afyonspor: 0

0 yendi.

09.02.2020 15:04 | Son Güncelleme: 09.02.2020 15:05
TFF 2. Lig: Samsunspor: 2 - Afjet Afyonspor: 0

0 yendi.


Stat: 19 Mayıs


Hakemler: Abdullah Taşkınsoy xx, Ali Demirtaş xx, Ozan Bekar xx


Samsunspor: Nurullah xx, Caner xx, Burak Yılmaz xx, Veli Çetin xx, Ramazan Çevik x ( dk. 57 x), Ferhat Çulcuoğlu xx, Muhsin Yıldırım xx, Halil Çolak x (Guido dk. 79 x), Burak Çalık x (Bahattin dk. 60 xx), Gökhan Alsan xx, Atabey Çiçek xxx


Afjet Afyonspor: Anıl Atağ x, Nazmi x, Semih Ceylan x, Mehmet Dingil xx, Ali Kılıç xx, Onur Toprak xx, Fatih Solmaz x, Aykut Uluç x, İsmet Benli x, İlker Avşar x (Emre Yakut dk. 61 x), Çağrı Giritlioğlu x


Goller: Atabey (dk. 8), Bahattin (dk. 90+2) (Samsunspor)


Sarı kartlar: Ramazan, Gökhan Meral (Samsunspor), Fatih, Nazmi, Aykut (Afjet Afyonspor) - SAMSUN

Kaynak: İHA
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