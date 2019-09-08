TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 1 - Ankara Demirspor: 0
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 2. haftasında Kahramanmaraşspor sahasında Ankara Demirspor ile 1-0 mağlup etti.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 2. haftasında Kahramanmaraşspor sahasında Ankara Demirspor ile 1-0 mağlup etti.
Stat: 12 Şubat
Hakemler: Sinan Dereci, Kerem Yükünç, Ertan Demirci
Kahramanmaraşspor: Özkan, Yusuf, Haluk, (Cihan dk. 78), Gökhan, Rıdvan, Burak Can Kunt, (İsmail dk. 84), Safa, Abdullah, Emrullah, (Fatih Kamacı dk. 46), Cerem, Fatih Çiplak
Ankara Demirspor: Emre, Kamil, Çağrı, (Ayberk dk. 84), Hasan, Süleyman, Hakan, (Mustafa Kayabaşı dk. 75), Ahmet, Taner, Burak Öksüz, Fatih Özçelik, (Serdar dk. 71), Mustafa Tahir Babaoğlu
Gol: Haluk (dk. 68) (Kahramanmaraşspor)
Sarı kartlar: Emrullah, Emre Kasal, Haluk, Talha, Özkan (Kahramanmaraşspor), Burak Öksüz, Çağrı, Ahmet (Ankara Demirspor) - KAHRAMANMARAŞ