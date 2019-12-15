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TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 0 - Ergene Velimeşespor: 4

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Ergene Velimeşespor deplasmanda, Kahramanmaraşspor'u 4-0 mağlup etti.

15.12.2019 17:45 | Son Güncelleme: 15.12.2019 17:50
TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 0 - Ergene Velimeşespor: 4

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Velimeşespor deplasmanda, Kahramanmaraşspor'u 4-0 mağlup etti.


Burak Taşkınsoy, Hakan Yoldaş ve Efe Kurtuluş hakem üçlüsünün görev aldığı karşılaşmanın henüz ilk dakikasında Burhan Arman'ın golüyle 1-0 öne geçen Ergene Velimeşespor, 26. dakikada Baran'ın kaydettiği golle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Kahramanmaraş deplasmanında gollerine ikinci yarıda da devam eden Tekirdağ temsilcisi, 60. dakikada Onat Kutay ve 90. dakikada da Sergen'in golleri ile Kahramanmaraşspor'u 4-0 yendi ve hanesine 3 puan daha ekledi.


Lige Sakarya deplasmanında elde ettiği galibiyetle başlayan Ergene Velimeşespor ilk yarıyı yine deplasmanda Kahramanmaraş karşısında elde ettiği galibiyetle tamamlayarak 17 maç sonunda puanını 24'e yükseltti ve 18 takımlı grubun 9. sırasında yer alarak ilk yarıyı bitirdi.


Ergene Velimeşespor ikinci yarının ilk maçında devre arası sonrası 12 Ocak 2020 günü Sakaryaspor ile Velimeşe'de karşı karşıya gelecek. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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