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TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 1 Kırşehir Belediyespor: 1

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 1 Kırşehir Belediyespor: 1

TFF 2. Lig Beyaz Grup 16. haftasında Eskişehirspor, evinde Kırşehir Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

ESKİŞEHİR (İHA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup 16. haftasında Eskişehirspor, evinde Kırşehir Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Eskişehir Yeni

Hakemler: Reşat Onur Çoşkunses xx, Ahmet Şimşek xx, Egemen Savran xx

Eskişehirspor: Cengiz Köseer xx, Muhammet Akbulut xx (Eray Ertorun dk. 85 ?), Hasan Uyğur xx, Sezgin Coşkun x, Onur Arı xxx, Tolga Yakut xx (Hasan Alp Altınoluk dk. 81 ?), Berkay Tanır xx (Ömer Söyler dk. 64 x), Onurhan Uyanık x (Onur Bayramoğlu dk. 81 ?), Utku Kızılkaya xx, Buğra Çağlıyan xx (Arda Okumuş dk. 85 ?), Bartu Göçmen x

Kırşehir Belediyespor: Ömer Kavurkacı x, Oğuz Özden xx, Erbay Eker xx, Tuğay Adamcıl x, Volkan Kılıç x (Hakan Erçelik dk. 41 xx), Can Vural x (Emre Pehlivan dk. 64 x), Fatih Çiplak xx, Nuh Aşkın x (Osman Bodur dk. 71 x), Zihni Temelci xx, Savaş Yorulmaz x (Hasan Kaşıkara dk. 41 xx), Ozan Karabacak xx

Goller: Onur Arı (dk. 9) (Eskişehirspor), Hasan Kaşıkara (dk. 73) (Kırşehir Belediyespor)

Sarı Kartlar: Berkay Tanır, Onurhan Uyanık (Eskişehirspor), Savaş Yorulmaz, Can Vural, Erbay Eker, Zihni Temelci (Kırşehir Belediyespor) - ESKİŞEHİR

TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 1 Kırşehir Belediyespor: 1

TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 1 Kırşehir Belediyespor: 1

TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 1 Kırşehir Belediyespor: 1

TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 1 Kırşehir Belediyespor: 1

TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 1 Kırşehir Belediyespor: 1

TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 1 Kırşehir Belediyespor: 1

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