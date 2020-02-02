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TFF 2. Lig: Çorum FK: 0 - Sancaktepe FK: 2

TFF 2. Lig'de mücadele eden Çorum FK, sahasında karşılaştığı Sancaktepe FK'ya 2-0 mağlup oldu.

02.02.2020 16:47 | Son Güncelleme: 02.02.2020 16:52
TFF 2. Lig: Çorum FK: 0 - Sancaktepe FK: 2

TFF 2. Lig'de mücadele eden FK, sahasında karşılaştığı FK'ya 2-0 mağlup oldu.


Stat: Dr. Turhan Kılıçcıoğlu.


Hakemler: Efe Tanrıverdi xx, Ejder Yapıcı xx, Çağlar Mehmet Uludağ xx


Çorum FK: Reşat x, Ertuğrul x, Nafican x, Murat x, Mete x, Kerem Çağatay x, Batuhan x (M.Rıdvan dk. 46 x), Oktay x, Volkan x (Şaban dk. 46 x), Kıvanç x (Fatih dk. 63 x), Mert x


Sancaktepe FK: Emre xx, Erdinç xx, David Deniz xx, Melik xxx, Alaattin xx, H.İbrahim xx (Behlül dk. 84 ?), M.Ozan xx, Mert xx, Erhan xxx (Ahmet dk. 84 ?), Muharrem xx, İrfan xxx


Goller: İrfan (dk. 6), Melik (dk. 83) (Sancaktepe FK)


Kırmızı Kart: Ertuğrul (Çorum FK)


Sarı Kartlar: Oktay (Çorum FK), Alaattin, Selim (Sancaktepe FK) - ÇORUM

Kaynak: İHA
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