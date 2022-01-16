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TFF 2. Lig: Akhisarspor: 0 Zonguldak Kömürspor: 0

TFF 2. Lig: Akhisarspor: 0 Zonguldak Kömürspor: 0
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 20. haftasında Akhisarspor, sahasında Zonguldak Kömürspor ile golsüz berabere kaldı.

AKHİSAR, MANİSA (İHA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 20. haftasında Akhisarspor, sahasında Zonguldak Kömürspor ile golsüz berabere kaldı.

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Safa Yılmaz xx, Mücahit Değirmenci xx, Sabri Üstünel xx

Akhisarspor: Enes xx, Recep xx, Kemal x, Göksu xx, Furkan x, Yavuz x (Semih dk. 87 ?), Mert xx, Serkan x (Halil İbrahim dk. 87 ?), Yusuf Cihat x, Bora x (Mert Efe dk. 67 x), Bertuğ x

Zonguldak Kömürspor: Sinan x, Ertuğrul x (Eyüp dk. 36 x), Hakan x, Selim x, Emre x, Ali Osman x (Tezcan dk. 88 ?), Sefa x, Aykut x, Rıdvan x, Fatih x (Oğuzhan dk. 88 ?), Ercüment x (Osman dk. 70 x)

Sarı Kartlar: Mert Efe (Akhisarspor), Rıdvan (Zonguldak Kömürspor) - MANİSA

TFF 2. Lig: Akhisarspor: 0 Zonguldak Kömürspor: 0

TFF 2. Lig: Akhisarspor: 0 Zonguldak Kömürspor: 0

TFF 2. Lig: Akhisarspor: 0 Zonguldak Kömürspor: 0

TFF 2. Lig: Akhisarspor: 0 Zonguldak Kömürspor: 0

TFF 2. Lig: Akhisarspor: 0 Zonguldak Kömürspor: 0

TFF 2. Lig: Akhisarspor: 0 Zonguldak Kömürspor: 0

TFF 2. Lig: Akhisarspor: 0 Zonguldak Kömürspor: 0

TFF 2. Lig: Akhisarspor: 0 Zonguldak Kömürspor: 0

TFF 2. Lig: Akhisarspor: 0 Zonguldak Kömürspor: 0

TFF 2. Lig: Akhisarspor: 0 Zonguldak Kömürspor: 0

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TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 20. haftasında Akhisarspor, sahasında Zonguldak Kömürspor ile golsüz berabere kaldı.

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