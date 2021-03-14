TFF 2. Lig: Afyonspor: 2 Ergene Velimeşespor: 1
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TFF 2. Lig: Afyonspor: 2 Ergene Velimeşespor: 1

14.03.2021 16:41 | Son Güncelleme: 14.03.2021 16:45
TFF 2. Lig: Afyonspor: 2 Ergene Velimeşespor: 1

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Afyonspor, evinde ağırladığı Ergene Velimeşespor'u 2-1 mağlup etti.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Afyonspor, evinde ağırladığı Ergene Velimeşespor'u 2-1 mağlup etti.

Stat: Zafer

Hakemler: Alper Oran xx, Hidayet Zeybek xx, Gökhan Yüksel xx,

Afyonspor: Mehmet Doğan xx, Onur Ramazan Toprak xx, Doğan Ateş xx, Savaş Tağa xx (Yusuf Emre Kasal dk. 84 ?), Alper Tursun xx (Oktay Demircan dk. 61 x), Ferhan Evren xx (Emre Tosun dk. 84 ?), Erhan Şentürk xx (Cihan Özkara dk. 84 ?), Mehmet Abdullah Çoban xx, Aykut Uluç xx (Görkem Güven dk. 35 x), Nazmi Candoğan xx, Okan Yıldız xx

Ergene Velimeşespor: Emre Yılmaz, Mert Er Estik, lşık Kaan Arslan, Evren Kilarci, Taner Yılmaz, Semih Karaman (Yüksel Şişman dk. 76 x), İbrahim Fatih Dilek, Eser Erbaş, Ergun Cengiz (Attila Yıldırım dk. 76 x), Cabir Coşar (Akın Açık dk. 39), Oğuzhan Akgün (Çınar Tarhan dk. 61)

Goller: Aykut Uluç (dk. 12), Onur Ramazan Toprak (dk. 18) (AFJET Afyonspor), Akın Açık (dk. 60) (Ergene Velimeşespor)

Sarı Kartlar: Görkem Güven (AFJET Afyonspor), Işık Kaan Arslan (Ergene Velimeşepor) - AFYONKARAHİSAR

TFF 2. Lig: Afyonspor: 2 Ergene Velimeşespor: 1
TFF 2. Lig: Afyonspor: 2 Ergene Velimeşespor: 1

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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