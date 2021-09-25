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TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 1 Manisa FK: 0

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 1 Manisa FK: 0

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Manisa FK'yı 1-0 mağlup etti.

MANİSA (İHA) - TFF 1. Lig'in 7. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Manisa FK'yı 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

2. dakikada Sertaç'ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada savunmanın arasından hareketlenen Kemal Rüzgar'ın vuruşu direkten döndü.

7. dakikada del Valle'nin ceza sahası dışı sol çaprazından çektiği sert şutu kaleci Metin sektirdi. Dönen topu önünde bulan Alim'in müsait pozisyondaki vuruşu ağlara gitti. 1-0

36. dakikada Mehmet'in ara pasında savunmanın arkasına sarkarak ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kalan Serkan'ın dokunuşunda meşin yuvarlak kalenin sağından auta çıktı.

90+1. dakikada Hakan'ın ceza sahası içi sol tarafında rakibini çalımladıktan sonra yaptığı plase vuruş kaleci Burak'ta kaldı.

Stat: Ümraniye Şehir

Hakemler: Burak Pakkan xx, Muhammet Yumak xx, Mehmet Ali Akkor xx

Ümraniyespor: Burak xx, Vrsajevic xx, Alim xx, Glumac xx, Ercan xx (Faruk Can dk. 76 x), Kartal Kayra xx, Camara xx, Serkan xx (Emre Nefiz dk. 87 ?), Oğuz xx (Emre Gültekin dk. 76 x), del Valle xx (Denizhan dk. 87 ?), Kehinde xx (Onur dk. 62 x)

Yedekler: Orkun, Mustafa Eser, Yiğithan, Yunus Emre, Mustafa Karagöz

Teknik Direktör: Recep Uçar

Manisa FK: Metin xx, Mehmet xx, Ahmet xx, Landre xx, Bedirhan xx, Sousa xx (Hakan dk. 73 x), Kubilay xx, Kouter xx (Gakpa dk. 86 ?), Tabekou xx (Anıl dk. 73 x), Sertaç xx (Sadi dk. 86 ?), Kemal xx (Okan dk. 73 x)

Yedekler: Samet, Veli, Özgür, Yiğit, Mehmet Çelik

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Gol: Alim (dk. 7) (Ümraniyespor),

Sarı kartlar: Kartal Kayra, Ercan (Ümraniyespor), Ahmet (Manisa FK) - İSTANBUL

TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 1 Manisa FK: 0

TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 1 Manisa FK: 0

TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 1 Manisa FK: 0

TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 1 Manisa FK: 0

TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 1 Manisa FK: 0

TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 1 Manisa FK: 0

TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 1 Manisa FK: 0

TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 1 Manisa FK: 0

TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 1 Manisa FK: 0

TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 1 Manisa FK: 0

TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 1 Manisa FK: 0

TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 1 Manisa FK: 0

TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 1 Manisa FK: 0

TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 1 Manisa FK: 0

TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 1 Manisa FK: 0

TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 1 Manisa FK: 0

TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 1 Manisa FK: 0

TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 1 Manisa FK: 0

TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 1 Manisa FK: 0

TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 1 Manisa FK: 0

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 1 Manisa FK: 0 - Haberler Spor
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