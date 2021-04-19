TFF 1. Lig: Samsunspor: 4 Bursaspor: 1
TFF 1. Lig'in 31. haftasında Samsunspor, sahasında Bursaspor'u 4-1 mağlup etti.
TFF 1. Lig'in 31. haftasında Samsunspor, sahasında Bursaspor'u 4-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
2. dakikada Savicevic'in ara pasına iyi hareketlenen Yasin'in şutu filelerle buluştu. 1-0
25. dakikada Erkam'ın ortasına iyi yükselen Couruer'in kafa vuruşunu kaleci Canberk kornere çeldi.
45+1. dakikada sol çaprazda duran topa iyi vuran Hamroun'un şutu filelerle buluştu. 2-0
54. dakikada Mücahit'in soldan kestiği ortaya iyi vuran Couruer takımını 3 farklı öne geçirdi. 3-0
60. dakikada Homroun'un pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Gökhan Karadeniz'in şutu sağdan auta çıktı.
82. dakikada Hasan'ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Onur'un şutu filelerle buluştu. 3-1
86. dakikada Nadir'in topuk pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Yasin'in şutu direkten döndü.
90+5. dakikada Nadir'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Gökhan Alsan'ın şutu filelerle buluştu. 4-1
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Kadir Sağlam xx, Ömer Tevfik Özkoç xx, Ali Tuna xx
Samsunspor: Nurullah Aslan x, Erkam Reşmen xx, Veli Çetin xx, Yalçın Kılınç xx, Mucahit Albayrak xx, Dja Djedje xx (Ferhat dk. 71 x), Savicevic xx (İlyas dk. 67 x), Hamroun xxx (Guido dk. 71 x), Yasin Öztekin xxx, Gökhan Karadeniz x (Gökhan Alsan dk. 84 xx), Mathias Couruer xxx (Nadir Çiftçi dk. 67 x)
Yedekler: Furkan, Yunus Emre, Boli
Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam
Bursaspor: Canberk Yurdakul x, Aykut Akgün x, Ramazan Keskin x (Ertuğrul dk. 61 x), Taha Altınkardeş x, Onur Atasayar xx, Eren Güler x (Berat dk. 46 x), Tuğbey Akgün x (Çağatay dk. 79 x), Emirhan Aydoğan xx, Burak Kapacak x (Hasan Basri dk. 79 x), Burak Altıparmak x, Özer Hurmacı x (Ozan dk. 46 x)
Yedekler: Ataberk, İsmail Can, Furkan, Batuhan, Kerem
Teknik Direktör: Fazlı Tan
Goller: Yasin (dk. 2), Homroun (dk. 45+1), Coureur (dk. 54), Gökhan Alsan (dk. 90+5) (Samsunspor) Onur (dk. 82) (Bursaspor)
Sarı kartlar: Erkam, Homroun (Samsunspor), Aykut, Tuğbey, Ozan (Bursaspor) - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı