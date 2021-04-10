TFF 1. Lig: Samsunspor: 1 Balıkesirspor: 0
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TFF 1. Lig: Samsunspor: 1 Balıkesirspor: 0

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
TFF 1. Lig: Samsunspor: 1 Balıkesirspor: 0

TFF 1. Lig'in 29. haftasında Samsunspor, sahasında Balıkesirspor'u 1-0 mağlup etti.

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TFF 1. Lig'in 29. haftasında Samsunspor, sahasında Balıkesirspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

18. dakikada seri çalımlarla ceza sahasına giren Cemal'in şutu az farkla sağdan auta çıktı.

28. dakikada Mücahit'in ortasında ceza sahasında topa iyi vuran Veli'nin şutu üst direğe vurup oyun alanına geri döndü.

41. dakikada Yasin'in pasında ceza sahasında topla buluşan Gökhan Karadeniz'in şutu az farkla auta gitti.

60. dakikada Gökhan'ın pasında ceza sahası dışından Djedje'nin şutu az farkla üsten dışarı çıktı.

65. dakikada verkaçlarla kaleciyle karşı karşıya kalan Hamroun'un şutunu kaleci Atilla uzaklaştırdı.

75. dakikada kullanılan korner sonrası ceza sahasında oluşan karambolde Veli'nin şutu filelerle buluştu. 1-0

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Burak Pakkan xx, Utku Tunavelioğlu xx, Hakan Karabalçık xx

Samsunspor: Nurullah Aslan xx, Caner Arıcı x (Erkam dk. 79 x), Veli Çetin xxx, Yalçın Kılınç xx, Mücahit Albayrak xx, Djedje xx, Oğuz Gürbulak x (Coureur dk. 70 x), Hamroun x (Guido dk. 87 ?), Gökhan Karadeniz x (Gökhan Alsan dk. 70 x), Yasin Öztekin xx, Tomane x (Ferhat dk. 79 x)

Yedekler: Furkan, Burak, Emirhan,

Teknik Sorumlu: Gökhan Geylani

Balıkesirspor: Atilla Özmen x, Sedat Dursun x, Batuhan İşçiler x, Oğuzhan Çapar x, Birol Parlak xx, Mert Örnek x (Enes dk. 82 ?), Cemal Kızılateş x (Foxi dk. 69 x), Taşkın Çalış x (Anıl dk. 82 ?), Muhammed Enes Durmuş x (Manaj dk. 61 x), Cumali Bişi x, Roman Bezjak x (Otoo dk. 61 x)

Yedekler: Yiğithan, Doğa, Hasan, Abdülkadir

Teknik Direktör: Yusuf Şimşek

Gol: Veli (dk. 75) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Veli, Yalçın (Samsunspor), Birol, Cemal, Atilla, Cumali, Sedat (Balıkesirspor) - SAMSUN

TFF 1. Lig: Samsunspor: 1 Balıkesirspor: 0
TFF 1. Lig: Samsunspor: 1 Balıkesirspor: 0
TFF 1. Lig: Samsunspor: 1 Balıkesirspor: 0
TFF 1. Lig: Samsunspor: 1 Balıkesirspor: 0
TFF 1. Lig: Samsunspor: 1 Balıkesirspor: 0
TFF 1. Lig: Samsunspor: 1 Balıkesirspor: 0
TFF 1. Lig: Samsunspor: 1 Balıkesirspor: 0
TFF 1. Lig: Samsunspor: 1 Balıkesirspor: 0

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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