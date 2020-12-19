TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 2 Ankaraspor: 1
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TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 2 Ankaraspor: 1

19.12.2020 16:51 | Son Güncelleme: 19.12.2020 16:56
TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 2 Ankaraspor: 1

TFF 1. Lig'in 15. haftasında RH Bandırmaspor, sahasında Ankaraspor'u 2-1 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.

TFF 1. Lig'in 15. haftasında RH Bandırmaspor, sahasında Ankaraspor'u 2-1 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.

Maçtan dakikalar

7. dakikada Bandırmaspor ceza sahası içinde oluşan pozisyonda penaltı kazandı. Penaltıyı kullanan Traore isabet kaydedemedi.

9. dakikada Traore soldan ceza sahasına girdi. Pasında Pote altı pastan topu filelere yolladı. 1-0

36. dakikada kullanılan kornerde Berk topu ancak çelebildi. Boşta kalan topu Gökay auta gönderdi.

40. dakikada kullanılan serbest atışta topu önünde bulan Eric eşitliği sağladı. 1-1

79. dakikada Serna'nın şutu yaklaşık 25 metreden filelerle buluştu. 2-1

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Murat Erdoğan xx, Gökhan Memişoğlu xx, Furkan Ürün xx

RH Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci xxx, Abdurrahim Dursun xx, Mickael Franck Pote xx, Mahamadou Ba xx (Ruben Rayos Serna dk. 46 xx), Michel Landel xx, Hakan Bilgiç xx (Orhan Ovacıklı dk. 63 xx), Selçuk Alibaz xx (Feyyaz Belen dk. 86 ?), Emir Halilovic xx (Rahmi Anıl Başaran dk. 46 x), Mehmet Yiğit xx, Gökay Güney xx, Lacina Traore xx (Erkan Taşkıran dk. 77 xx)

Yedekler: Kurtuluş Yurt, Ali Serçek, Doğan Can Davas, Hüseyin Arabacıoğlu

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Ankaraspor : Berk Balaban xx, Ali Ülgen xx, Gökhan Akkan xx, Milos Stanojevic xx, Eric Ayuk Mbu xxx, Basit Abdulrahman Umar xxx (Hacı Ömer Doğru dk. 76 ?), Beykan Şimşek xx, Mahmut Akan xxx, Fatih Kızılkaya xx, Barış Zeren xx (Bernard Bulbwa dk. 83 ?), Ali Rıza Kılıç xx (Erdem Çetinkaya dk. 46 xxx)

Yedekler: Emre Koyuncu, Halil İbrahim Esen, Emre Can Atila, Doğukan Efe, Mete Çelik, Levent Gülen,Serges Flavier Mbilla Etame

Teknik Sorumlu: Mehmet Ak

Goller: Mickael Pote (dk. 9), Ruben Rayos Serna (dk. 79) (Bandırmaspor), Eric Ayuk Mbu (dk. 40) (Ankaraspor)

Sarı kartlar: Mahamadou Ba, Hakan Bilgiç, Feyyaz Belen, Mehmet Yiğit (Bandırmaspor), Ali Rıza Kılıç, Milos Stanojevic (Ankaraspor) - BALIKESİR

TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 2 Ankaraspor: 1
TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 2 Ankaraspor: 1
TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 2 Ankaraspor: 1
TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 2 Ankaraspor: 1
TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 2 Ankaraspor: 1
TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 2 Ankaraspor: 1

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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