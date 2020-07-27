TFF 1. Lig'de play-off finali Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük arasında 30 Temmuz Perşembe günü oynanacak TFF 1. Lig play-off finalinin yeri belli oldu. İki takım, Süper Lig'e çıkan son takımı belirleyecek karşılaşmada Ankara'daki Eryaman Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.

TFF 1. Lig'de dün oynanan yarı final maçları sonrasında play-off finalinin oynanacağı stadyum netleşti. Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük arasında 30 Temmuz Perşembe günü oynanacak TFF 1. Lig play-off finali, Ankara Eryaman Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak.

CÜNEYT ÇAKIR YÖNETECEK

Türkiye Futbol Federasyonu, bu dev maça FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ı atadı.

BURSASPOR VE AKHİSARSPOR ELENDİ

Adana Demirspor, ilk maçı 0-0 biten karşılaşmanın rövanşında Bursaspor'u 4-1 mağlup ederek rakibini organizasyonunun dışına itti. Akhisarspor ise 3-3 biten ilk maçın ardından Fatih Karagümrük'e 1-0 mağlup oldu ve sezonu sonlandırdı.

HATAYSPOR VE ERZURUMSPOR SÜPER LİG'E YÜKSELDİ

Bu sezon Süper Lig'e çıkan ilk iki takım sezonu 66 puanla şampiyon tamamlayan Hatayspor ile 62 puanla lig ikincisi Büyükşehir Belediye Erzurumspor oldu.

Kaynak: DHA