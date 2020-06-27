HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

TFF 1. Lig: Osmanlıspor: 1 Erzurumspor: 3

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Osmanlıspor evinde, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-1 mağlup oldu.

TFF 1. Lig: Osmanlıspor: 1 Erzurumspor: 3
27.06.2020 19:38 | Son Güncelleme: 27.06.2020 19:43

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Osmanlıspor evinde, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

37. dakikada Cenk Ahmet'in pasında topla buluşan Sissoko'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

40. dakikada Hamroun'un pasında topla buluşan Ömer Şişmanoğlu'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

45+2. dakikada Osmanlıspor'un kazandığı penaltı atışını Mertan Caner Öztürk kullandı. Mertan'ın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-2

70. dakikada Cenk Ahmet'in pasında topla buluşan Ömer Şişmanoğlu'nun vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-3

Stat: Osmanlı

Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Hüseyin Aylak xx, Bersan Duran xx

Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan xx, Ali Eren İyican xx (Oğuz Yıldırım dk. 79 x), Atakan Rıdvan Çankaya xx, Mehmet Yiğit xx, Ali Ülgen xx, Jovan Blagojevic x, Mertan Caner Öztürk xx (Berk Yiğit Karadağ dk. 75 x), Halil İbrahim Esen xx (Batuhan Yılmaz dk. 66 xx), Doğukan Efe xx, Eric Ayuk xx, Erdem Çetinkaya x (Yiğit Kotan dk. 46 x)

Yedekler: Castanero, Berkay Anıl Demir, Okan Deniz, Todorovic, Kasım Sun, İlhami Siraçhan Nas

Teknik Direktör: Ali Güneş

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: İbrahim Sehic xx, Mucahit Albayrak xx, Hasan Hatipoğlu xx (Merthan Açıl dk. 72 x), Osman Çelik xx, Cenk Ahmet Alkılıç xx, Jasmin Scuk xx, Hamroun xx (Hasan Ayaroğlu dk. 79 x), İbrahim Akdağ x, Obertan xx, İbrahim Sissoko xxx (Emrah Başsan dk. 86 ?), Ömer Hasan Şişmanoğlu xxx (Oltan Karakullukçu dk. 79 x)

Yedekler: Kayacan Erdoğan, Hasan Batuhan Artarslan, Pote

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Goller: Mertan Caner Öztürk (dk. 45+2 pen.) (Osmanlıspor), İbrahim Sissoko (dk. 37), Ömer Hasan Şişmanoğlu (dk. 40 ve 70)

Sarı Kartlar: Ali Ülgen, Atakan Rıdvan Çankaya (Osmanlıspor) - ANKARA

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti Spor
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi Spor
Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi
Son Dakika: Aynı aileden 5 kişinin şehit düştüğü saldırının faili olan PKK'lı terörist yakalandı Spor
Son Dakika: Aynı aileden 5 kişinin şehit düştüğü saldırının faili olan PKK'lı terörist yakalandı
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu Spor
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi Spor
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı Spor
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu
Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı
Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım
Av yasağı nedeniyle tezgahları kültür balıkları süslüyor
Av yasağı nedeniyle tezgahları kültür balıkları süslüyor
Turistler muaf olmalarına rağmen sokağa çıkma kısıtlamasına uydu, sahiller boş kaldı
Turistler muaf olmalarına rağmen sokağa çıkma kısıtlamasına uydu, sahiller boş kaldı
Instagram'da takipçi sayısı nasıl artırılır? Sosyal medya uzmanı cevapladı
Instagram'da takipçi sayısı nasıl artırılır? Sosyal medya uzmanı cevapladı
Eskişehirspor, sezonun bitimine dört hafta kala 2. Lig'e düştü
Eskişehirspor, sezonun bitimine dört hafta kala 2. Lig'e düştü
Rusya'nın Taliban militanlarına Amerikan askerini öldürmesi için gizlice para teklif ettiği ortaya çıktı
Rusya'nın Taliban militanlarına Amerikan askerini öldürmesi için gizlice para teklif ettiği ortaya çıktı
Koronavirüse yakalanan Maçoğlu'nun eşi ve kızının da testleri pozitif çıktı
Koronavirüse yakalanan Maçoğlu'nun eşi ve kızının da testleri pozitif çıktı
Üniversite sınavındaki bir soruda bahsi geçen Mabel Matiz, Twitter'da gündem oldu
Üniversite sınavındaki bir soruda bahsi geçen Mabel Matiz, Twitter'da gündem oldu
Alışveriş için şehre indiği esnada yakalanan teröristin üzerinden güneş paneli çıktı
Alışveriş için şehre indiği esnada yakalanan teröristin üzerinden güneş paneli çıktı
İBB'nin Fatih'in portresini almasına karşı çıkan biri var: Yarım metrekarelik boyalı bez
İBB'nin Fatih'in portresini almasına karşı çıkan biri var: Yarım metrekarelik boyalı bez
Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi
Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi
Uzunlukları 2 metreyi geçen yılanların çiftleşme dansı kamerada
Uzunlukları 2 metreyi geçen yılanların çiftleşme dansı kamerada
Üniversite sınavında şarkısının sözü sorulan Mabel Matiz'den TYT yorumu: En az sizin kadar şaşırdım ve sevindim
Üniversite sınavında şarkısının sözü sorulan Mabel Matiz'den TYT yorumu: En az sizin kadar şaşırdım ve sevindim
Kadıköy'de kırmızı kart çıktı! Yıldız futbolcu takımını 10 kişi bıraktı
Kadıköy'de kırmızı kart çıktı! Yıldız futbolcu takımını 10 kişi bıraktı
Başakşehir maçı için çok konuşulacak kadro! Terim'den radikal karar
Başakşehir maçı için çok konuşulacak kadro! Terim'den radikal karar
Ağzı bağlı çuval içinde çöpe atılan koç öldü
Ağzı bağlı çuval içinde çöpe atılan koç öldü
Kenan Doğulu, Beren Saat ile boşanacakları yönündeki iddialara cevap verdi
Kenan Doğulu, Beren Saat ile boşanacakları yönündeki iddialara cevap verdi
Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Fuat Oktay Volkan Bozkır Halife Hafter Devlet Bahçeli
Magazin Sibel Can Kenan Doğulu Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Su Kaza Beşiktaş Türk Lirası
Şu an buradasınız: TFF 1. Lig: Osmanlıspor: 1 Erzurumspor: 3 - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.6.2020 20:06:25. #1.14#
title