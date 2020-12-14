TFF 1. Lig: Menemenspor: 1 İstanbulspor: 2
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TFF 1. Lig: Menemenspor: 1 İstanbulspor: 2

14.12.2020 18:07 | Son Güncelleme: 14.12.2020 18:12
TFF 1. Lig: Menemenspor: 1 İstanbulspor: 2

TFF 1. Lig'in 14. hafta mücadelesinde Menemenspor, sahasında İstanbulspor'a 2-1 mağlup oldu.

TFF 1. Lig'in 14. hafta mücadelesinde Menemenspor, sahasında İstanbulspor'a 2-1 mağlup oldu.

Maçtan Dakikalar

10. dakikada orta alandan yüklenen Menemenspor'da Tayfun'un pasında Rasheed, sağ çaprazdan şutunu çekti ancak top kalenin üstünden auta çıktı.

16. dakikada Menemenspor'da sol kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Kamara, kaleci ile karşı karşıya kalarak şutunu attı, meşin yuvarlak kaleciye çarparak ağlarla buluştu. 1-0

26. dakikada sol kanattan Rroca'nın yerden kale önüne bıraktığı topa dokunan İbrahim Yılmaz, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

43. dakikada Menemenspor'da frikik kullanan Taşkın Çalış'ın attığı şutta top az farkla kalenin yanından auta çıktı.

61. dakikada Levent Ayçiçek ile sağ taraftan korner kullanan Menemenspor'da, ceza sahası için topa yükselen İbrahim Yılmaz'ın kafa vuruşunda kaleci Selmani topun sahibi oldu.

88. dakikada sağ kanattan atak yapan İstanbulspor'da Diouf'un pasıyla sağ çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kalan Mert Zeybek, şutunu atsa da top kaleci Selmani'nin müdahalesiyle direğe çarparak kornere çıktı.

90. dakikada sol kanattan gelişen Menemenspor atağında Kamara'nın soldan orta alana çevirdiği topta, ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören bir noktadan şut atan Tayfun Aydoğan'ın pozisyonunda meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

90+4. dakikada soldan Abazaj'ın defans arasına attığı topu önünde bulan Onur Ergün'ün vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solunda yerden ağlarla buluştu. 1-2

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Ali Şansalan xx, Ömer Tevfik Özkoç xx, Ali Can Alp xx

Menemenspor: Selmani xx Rıdvan Koçak xx, Ömer Şahbaş xx, Furkan Bayır xx (Domgjoni dk. 90+3 ?), Emre Batuhan xx (Şeref Özcan dk. 85 ?), Taşkın Çalış xx, Alhassan xx, Sikiru xx, Tayfun Aydoğan xx, Anaane x (Murat Elkatmış dk. 73 x), Kamara xxx

Yedekler: Amir Güren, Yusuf Talum, Murat Yılmaz, Cem Çelik, Berkan Çakır, Mehmet Aytemiz, Kubilay Yılmaz

İstanbulspor: Alperen Uysal xx Melih Kabasakal xx, Atchom xx, Wellington xx, Ali Yaşar xx, Onur Ergün xx, Levent Ayçiçek xx (Mert Zeybek dk. 86 ?), Rroca xx (Diouf dk. 82 ?), Abazaj xx, Muhammed Enes x (Egehan Gök dk. 58 x), İbrahim Yılmaz xxx(Ali Dere dk. 82 ?)

Yedekler: Alp Arda, Berkay Görmez, Ebrar Cumur, Emrecan Uzunhan, Yusuf Çelik, Issah

Goller: Kamara (dk. 16) (Menemenspor), İbrahim Yılmaz (dk. 26), Onur Ergün (dk. 90+4) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Anaane, Alhassan, Tayfun Aydoğan (Menemenspor) Welington (İstanbulspor) - İZMİR

TFF 1. Lig: Menemenspor: 1 İstanbulspor: 2
TFF 1. Lig: Menemenspor: 1 İstanbulspor: 2
TFF 1. Lig: Menemenspor: 1 İstanbulspor: 2
TFF 1. Lig: Menemenspor: 1 İstanbulspor: 2
TFF 1. Lig: Menemenspor: 1 İstanbulspor: 2
TFF 1. Lig: Menemenspor: 1 İstanbulspor: 2
TFF 1. Lig: Menemenspor: 1 İstanbulspor: 2
TFF 1. Lig: Menemenspor: 1 İstanbulspor: 2
TFF 1. Lig: Menemenspor: 1 İstanbulspor: 2
TFF 1. Lig: Menemenspor: 1 İstanbulspor: 2
TFF 1. Lig: Menemenspor: 1 İstanbulspor: 2
TFF 1. Lig: Menemenspor: 1 İstanbulspor: 2

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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