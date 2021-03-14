TFF 1. Lig: Menemenspor: 0 Adanaspor: 0
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TFF 1. Lig: Menemenspor: 0 Adanaspor: 0

14.03.2021 18:02 | Son Güncelleme: 14.03.2021 18:17
TFF 1. Lig: Menemenspor: 0 Adanaspor: 0

TFF 1. Lig'in 26. hafta maçında Menemenspor, sahasında Adanaspor ile golsüz berabere kaldı.

TFF 1. Lig'in 26. hafta maçında Menemenspor, sahasında Adanaspor ile golsüz berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

7. dakikada sol kanattan atak yapan Menemenspor'da ceza sahası içinde topla buluşan Rasheed, sol çaprazdan kaleyi denedi ancak kaleci Karacic yere uzanarak topun sahibi oldu.

28. dakikada sağ kanattan gelişen Menemenspor atağında Ba'nın ceza sahası içine yerden çevirdiği topa gelişine vuran Tayfun Aydoğan'ın şutunda meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.

45+2. dakikada kaleyi cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kazanan Menemenspor'da topun başına geçen Tayfun Aydoğan, meşin yuvarlağı doksana gönderse de kaleci Karacic topu tek elle yumruklayarak uzaklaştırdı.

63. dakikada Adanaspor ceza sahasında gerçekleşen pozisyonda İsmail Odabaşı'nın pasıyla sağ çaprazda topa gelişine vuran Alhassan'ın şutunda top kalenin üstünden auta gitti.

88. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından serbest vuruş kazanan Menemenspor'da topun başına geçen Mehmet Aytemiz, topu kaleye yönlendirdi ancak kaleci Karacic topu çift yumrukla uzaklaştırdı.

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Murat Erdoğan xx, Seyfettin Ünal xx, Gökhan Barcın xx

Menemenspor: Emre Selen xx, Yusuf Talum xx, Furkan Bayır xx, Domgjoni xx, Emirhan Topçu xx, Alhassan x, Ba xx, Omar x (Mehmet Aytemiz dk. 83 ?), Tayfun Aydoğan xx (Berkay Samancı dk. 89 ?), Rasheed x (Alaattin Ok dk. 89 ?), Aydın Yılmaz x (İsmail Odabaşı dk. 59 x)

Yedekler: Emre Adıgüzel, Ömer Şahbaz, Fatih Demirlek, Okan Yılmaz, Abdülkadir Öksüz, Zenke

Teknik direktör: Ümit Karan

Adanaspor: Karacic xx, Furkan Şeker xx, Donkor xx, Hakan Çinemre xx, İsmail Erdoğan xx, Uğurcan Yazgılı xx, Celil Yüksel xx, Umut Sözen x (Atalay Babacan dk. 61 x), Berkan Fırat x (Eren Keleş dk. 61 x (Ahmethan Köse dk. 84 ?)), Serdar Özkan x, Ozegovic x (Ergin Keleş dk. 20 x)

Yedekler: Serhat Tunç, Burak Çapkınoğlu, Ömer Çiçek, Harun Kaya, Muhammet Çakı, Evren Korkmaz

Teknik direktör: Emrah Bayraktar

Kırmızı Kart: Alhassan (dk. 73) (Alhassan)

Sarı Kartlar: Rasheed, Yusuf Talum, Alaattin Ok (Menemenspor), Celil Yüksel, İsmail Erdoğan (Adanaspor) - İZMİR

TFF 1. Lig: Menemenspor: 0 Adanaspor: 0
TFF 1. Lig: Menemenspor: 0 Adanaspor: 0
TFF 1. Lig: Menemenspor: 0 Adanaspor: 0
TFF 1. Lig: Menemenspor: 0 Adanaspor: 0
TFF 1. Lig: Menemenspor: 0 Adanaspor: 0
TFF 1. Lig: Menemenspor: 0 Adanaspor: 0
TFF 1. Lig: Menemenspor: 0 Adanaspor: 0

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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