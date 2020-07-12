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TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 3 Karagümrük: 0

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 3 Karagümrük: 0
12.07.2020 19:45 | Son Güncelleme: 12.07.2020 20:34

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti.

Stat: Aktepe

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Samet Çiçek xx, Murat Ergin Gözütok xx

Keçiörengücü: Muhammed Birkan Tetik xx, Abdülkadir Korkut xx, Samet Akaydın xx, Erdi Dikmen xx, Soner Gönül xx, Cem Ekinci xxx (Theodore Bernard Mendy dk.79 x), Süleyman Olgun xx, Uğur Kutlu xx, Burak Aydın xx (Levy Clement Madinda dk. 79 x), Devrim Taşkaya XX (Boubacar Dialiba Diabang dk. 46 xxx), Famoussa Kone xx (Abdülkadir Kuzey dk. 90+1 ?)

Yedekler: Metin Uçar, Cihan Can, Hüsamettin Tut

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Fatih Karagümrük: Aykut Özer x, Koray Altınay x, Fatih Kuruçuk x, Yalçın Ayhan x, Alparslan Erdem x, Joseph Larweh Attamah x (Çağrı Ortakaya dk. 83 ?), Alassane Ndao x, Zeki Yıldırım x (Erdal Öztürk dk. 55 x), Erik Sabo x (Muhammed Egemen Pehlivan dk. 76 x), Brahim Darri x (Engin Bekdemir dk. 76 x), Artur Adam Sobiech x (Innocent Nkasiobi Emeghara dk. 83 ?)

Yedekler: Murat Hocaoğlu, Barış Başdaş, Efe Tatlı, Murat Sarıgül, Bülent Cevahir

Teknik Sorumlu: Atılay Canel

Kırmızı kart: Erdal Öztürk (dk. 69) (Karagümrük)

Sarı kartlar: Uğur Utlu (Keçiörengücü), Fatih Kuruçuk (Fatih Karagümrük)

Goller: Cem Ekinci (dk. 28 ve 36), Boubacar Dialiba Diabang (dk. 90+3) (Keçiörengücü) - ANKARA

Kaynak: İHA

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