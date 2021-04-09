TFF 1. Lig: İstanbulspor: 2 Tuzlaspor: 1

TFF 1. Lig'in 29. haftasında İstanbulspor sahasında karşılaştığı Tuzlaspor'u 2-1 mağlup etti.
TFF 1. Lig'in 29. haftasında İstanbulspor sahasında karşılaştığı Tuzlaspor'u 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
18. dakikada Mirkan Aydın'ın sağ kanattan yaptığı ortada arka direkte bulunan Valon Ethemi'nin kafa vuruşuna meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı gitti.
19. dakikada sol kanattan ilerleyen Pucko'nun pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Alan'ın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
32. dakikada Ali Yaşar'ın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta arka direğe iyi sarkan Mehmet Yeşil'in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
37. dakikada sol kanatta Wellington'dan topu kapan Alan'ın ceza sahası içine girip verdiği pasta Thuram'ın penaltı noktası yakınından gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
49. dakikada Ali Yaşar'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkte Mehmet Yeşil'in kafa vuruşunda Yohou'ya çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
56. dakikada Levent Ayçiçek'in pasında sol tarafta topla buluşan Kristal Abazaj'ın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazda topu alan Eduart Rroca'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1
72. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Ahmet Yazar'a Melih Kabasakal'ın müdahalesi sonrasında hakem Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi.
73. dakikada Thuram'ın kullandığı penaltıda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Çağdaş Altay xx, Kemal Mavi xx, Hasan Hüseyin Tetik xx
İstanbulspor: Alperen Uysal xx, Melih Kabasakal xx, Wellington xx, Mehmet Yeşil xxx, Ali Yaşar xxx, Onur Ergün xxx, Valon Ethemi xx (Uygar Mert Zeybek dk. 46 xx), Levent Ayçiçek xxx (Kağan Miray Bağış dk. 90+3 ?), Eduart Rroca xxx (Eslem Öztürk dk. 87 ?), Kristal Abazaj xxx, Mirkan Aydın xx (İbrahim Yılmaz dk. 75 x)
Yedekler: Ljubic, Berkay Görmez, Emrecan Uzunhan, Egehan Gök, Mehmet Uslu, Emir Gökçe
Teknik Sorumlu: Saffet Akbaş
Tuzlaspor: Metin Erol x, Samet Asatekin x, İsmail Konuk x (Muhammed Gönülaçar dk. 78 ?), Yohou x, Ferhat Öztorun x, Rotman x, Gökcan Kaya x, Ahmet Yazar x, Pucko x, Alan xx, Thuram x
Yedekler: Philipp Angeler, Ömer Şişmanoğlu, Özgür Can Özcan, Yasin Güreler, Aldin Cajic, Onur Ayrık
Teknik Direktör: Suat Kaya
Goller: Thuram (dk. 37) (Tuzlaspor), Yohou (dk. 49 k.k.), Eduart Rroca (dk. 56) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Wellington, Ali Yaşar, Uygar Mert Zeybek (İstanbulspor), Ahmet Yazar, Pucko, Samet Asatekin (Tuzlaspor) - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı