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TFF 1. Lig: Hatayspor: 1 - Adanaspor: 0

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Hatayspor, sahasında konuk ettiği Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.

21.12.2019 16:04 | Son Güncelleme: 21.12.2019 16:09
TFF 1. Lig: Hatayspor: 1 - Adanaspor: 0

TFF 1. Lig'in 16. haftasında , sahasında konuk ettiği 'u 1-0 mağlup etti.


Maçtan dakikalar


65. dakikada Ilgaz'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


Stat: Antakya Atatürk


Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Hüsnü Emre Çelimli xx, Gökmen Baltacı xx


Hatayspor: Akın Alkan xxx, Kubilay Sönmez xxx (Muhammed Samed Karakoç dk. 90+2 ?), Rayane Aabid xx, Selim Ilgaz xxx, Mesut Çaytemel xx, Sadi Karaduman xx, Furkan Şeker xx, Loteteka Bokila xx, Yusuf Abdioğlu xx, Helder Barbosa xx (Alican Özfesli dk. 84 ?), Caner Hüseyin Bağ x (Idır Quali dk. 67 x)


Yedekler: Ömer Alıcı, Soner Örnek, Yasin Güreler, Buğra Temel


Teknik Direktör: Bayram Toysal


Adanaspor: İrfan Can Eğribayat xx, Hakan Barış xx, Abdülkadir Özdemir xx, Eren Keleş xx, Utku Şen xx, Marvin Sinan Büyüksakarya xx, Enes Yasin Akyol xx, Evren Korkmaz xx, Renan Souza Dınız xx, Okan Adil Kurt xx (İbrahim Aksu dk. 90+1 ?), Özkan Taştemur xx (Mustafa Saltuk Ceviz dk. 80 ?)


Yedekler: Özer Enes Soylu, Serhat Tunç, Semih Uçar, Şahin Berk


Teknik Direktör: Engin İpekoğlu


Gol: Selim Ilgaz (dk. 66) (Hatayspor)


Sarı kartlar: Hakan Barış, Özkan Taştemur, Marvin Sinan Büyüksakarya, Okan Kurt (Adanaspor), Bokila, Yusuf Abdioğlu, Alican Özfesli (Hatayspor) - HATAY

Kaynak: İHA
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