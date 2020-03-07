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TFF 1. Lig: Hatayspor: 0 - BB Erzurumspor: 0

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Hatayspor, sahasında BB Erzurumspor ile 0-0 berabere kaldı.

07.03.2020 16:18 | Son Güncelleme: 07.03.2020 16:19
TFF 1. Lig: Hatayspor: 0 - BB Erzurumspor: 0

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Hatayspor, sahasında BB Erzurumspor ile 0-0 berabere kaldı.


Stat: Antakya Atatürk


Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Candaş Elbil xx, Kamil Çetin xx


Hatayspor: Akın Alkan xx, Popov xx, Yusuf xx, Soner xx, Mesut Çaytemel xx, Kubilay Sönmez xx, Caner Hüseyin Bağ xx, Rayane Aabid xx ( dk. 67 xx), Gökhan Karadeniz xx, Helder Barbosa (Selim Ilgaz dk. 58 xx), Mirkan Aydın xx (Hamza Gür dk. 87 ?)


Yedekler: Ömer Alıcı, Idır Quali, Furkan Şeker, Rahman Buğra Çağıran


Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak


BB Erzurumspor: Sehic xx, Aykut Demir xx, Obertan xx (Hasan Ayaroğlu dk. 76 x), Hasan Hatipoğlu xxx, Mehmet Uçar xx, Pote xx İbrahim Akdağ x, Hamroun x (Emrah Başsan dk. 46 xx), Sisskoko xx (Jasmin Scuk dk. 81 ?), Mücahit Albayrak xx, Osman Çelik xx


Yedekler: Kayacan Erdoğan, Batuhan Artarslan, Ömer Şişmanoğlu, Cenk Ahmet Alkılıç


Teknik Direktör: Erkan Sözeri


Sarı kartlar: Emrah Başsan, Sissoko (BB Erzurumspor) - HATAY

Kaynak: İHA

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