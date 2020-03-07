TFF 1. Lig: Hatayspor: 0 - BB Erzurumspor: 0
TFF 1. Lig'in 26. haftasında Hatayspor, sahasında BB Erzurumspor ile 0-0 berabere kaldı.
TFF 1. Lig'in 26. haftasında Hatayspor, sahasında BB Erzurumspor ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Candaş Elbil xx, Kamil Çetin xx
Hatayspor: Akın Alkan xx, Popov xx, Yusuf xx, Soner xx, Mesut Çaytemel xx, Kubilay Sönmez xx, Caner Hüseyin Bağ xx, Rayane Aabid xx (Alican Özfesli dk. 67 xx), Gökhan Karadeniz xx, Helder Barbosa (Selim Ilgaz dk. 58 xx), Mirkan Aydın xx (Hamza Gür dk. 87 ?)
Yedekler: Ömer Alıcı, Idır Quali, Furkan Şeker, Rahman Buğra Çağıran
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
BB Erzurumspor: Sehic xx, Aykut Demir xx, Obertan xx (Hasan Ayaroğlu dk. 76 x), Hasan Hatipoğlu xxx, Mehmet Uçar xx, Pote xx İbrahim Akdağ x, Hamroun x (Emrah Başsan dk. 46 xx), Sisskoko xx (Jasmin Scuk dk. 81 ?), Mücahit Albayrak xx, Osman Çelik xx
Yedekler: Kayacan Erdoğan, Batuhan Artarslan, Ömer Şişmanoğlu, Cenk Ahmet Alkılıç
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Sarı kartlar: Emrah Başsan, Sissoko (BB Erzurumspor) - HATAY
Kaynak: İHA