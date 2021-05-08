TFF 1. Lig'de şampiyonluk heyecanı, beIN Sports Haber'de şifresiz yaşanacak

TFF 1. Lig'in 34. ve son haftasında yarın oynanacak 3 karşılaşma, beIN Sports Haber kanalından şifresiz yayınlanacak.

TFF 1. Lig'in 34. ve son haftasında yarın oynanacak 3 karşılaşma, beIN Sports Haber kanalından şifresiz yayınlanacak.

Ligde yarın saat 20.30'da başlayacak ve Süper Lig'e yükselecek 2 takımın belli olacağı Menemenspor-Adana Demirspor, Adanaspor-Yılport Samsunspor ve Tuzlaspor-GZT Giresunspor müsabakalarının, TFF 1. Lig özel programında aynı anda ekranlara geleceği belirtildi.

Tunç Kayacı ve Yücel İldiz'in yorumlayacağı karşılaşmalarda tüm kritik pozisyonların tam ekran olarak yayına aktarılacağı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan