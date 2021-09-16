TFF 1. Lig'de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
TFF 1. Lig'in 6. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.
TFF 1. Lig'in 6. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 6. hafta maçlarının programı şöyle:
18 Eylül Cumartesi:
16.00 Eyüpspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Bülent Birincioğlu
19.00 Manisa-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Kadir Sağlam
19 Eylül Pazar:
13.30 Tuzlaspor-Bursaspor: Mustafa Öğretmenoğlu
16.00 Yılport Samsunspor-Gençlerbirliği: Onur Özütoprak
19.00 Adanaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Şeker
19.00 Altınordu-Denizlispor: Mert Güzenge
20 Eylül Pazartesi:
17.00 Beypiliç Boluspor-İstanbulspor: Yasin Kol
20.00 Balıkesirspor-Ankara Keçiörengücü: Emre Kargın
20.00 MKE Ankaragücü-Menemenspor: Sarper Barış Saka
Milli Takımımızın başında hangi teknik adamı görmek istersiniz?— Haberler.com (@Haberler) September 13, 2021