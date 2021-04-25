TFF 1. Lig: Ankaraspor: 3 Bandırmaspor: 2
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TFF 1. Lig: Ankaraspor: 3 Bandırmaspor: 2

TFF 1. Lig: Ankaraspor: 3 Bandırmaspor: 2
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'in 32. hafta mücadelesinde, Ankaraspor sahasında Bandırmaspor'u 3-2 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 32. hafta mücadelesinde, Ankaraspor sahasında Bandırmaspor'u 3-2 mağlup etti.

Maçtan Dakikalar

37. dakikada Hakan Bilgiç'in ortasında topa iyi yükselen Pote'nin kafa vuruşunu kaleci Mejias kurtardı.

39. dakikada Del Valle'nn ceza sahası dışından yaptığı vuruş az fakla auta gitti.

63. dakikada Erdem Çetinkaya'nın topuk pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Umar arka direğe yaptığı yerden ortasında Samed Ali Kaya topu filelerle buluşturdu. 1-0

65. dakikada Erkan Taşkıran'nın ortasında topa iyi yükselen Del Valle düzgün bir kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

71. dakikada Del Valle'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruş ile takımını öne geçiren golü attı. 1-2

76. dakikada savunmada kaleci ile Abdurrahim Dursun anlaşamamasının ardından araya giren Pedersen berberlik golünü attı. 2-2

90+2. dakikada Ankaraspor'da kazanılan penaltıyı Pedersen gole çevirdi. 3-2

Stat: Osmanlı

Hakemler: Mert Güzenge x, Mehmet Yıldırım x, Kemal Mavi x

Ankaraspor: Mejias xx, Ali Ülgen xx (Mustafa Batuhan Altıntaş dk. 72 x), Ercan Yazıcı xx, Gökhan Akkan xx, Mahmut Akan xx, Barış Zeren xx, Blagojevic x (Mehmet Tuğrul Başkan dk. 42 x), Erdem Çetinkaya xx, Umar xx (Mudimu dk. 79 x), Olatunbosun xx (Samed Ali Kaya dk. 46 xx), Pedersen xx

Yedekler: Berk Balaban, Tevfik Altındağ, Mete Çelik, Mehmet Burak Tarlabölen, Engin Bekdemir, Azad Topik

Teknik Direktör: Mehmet Ak

Bandırmaspor: Kurtuluş Yurt xx, Orhan Ovacıklı xx, Hakan Bilgiç xx (Abdurrahim Dursun dk. 75 x), Mehmet Yiğit xx, Feyyaz Bilen xx, İshak Çakmak xx, Del Valle xx, Doğan Can Davas xx (Aygün Özışıkyıldız dk. 90 ?), Rayo xx (Selçuk Alibaz dk. 54 x), Erkan Taşkıran xx (Halilovic dk. 75 x), Pote xx (Rahmi Başaran dk. 90 ?)

Yedekler: Zülküf Özer, Fırat Arıkan, Berat Satılmış, Ali Serçek

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Goller: Samed Ali Kaya (dk. 63), Pedersen (dk. 76 ve 90+2 pen.) (Ankaraspor), Del Valle (dk. 65 ve 71) (Bandırmaspor)

Sarı Kartlar: Rayo, Doğan Can Davas, Pote (Bandırmaspor) - ANKARA

TFF 1. Lig: Ankaraspor: 3 Bandırmaspor: 2
TFF 1. Lig: Ankaraspor: 3 Bandırmaspor: 2
TFF 1. Lig: Ankaraspor: 3 Bandırmaspor: 2
TFF 1. Lig: Ankaraspor: 3 Bandırmaspor: 2
TFF 1. Lig: Ankaraspor: 3 Bandırmaspor: 2
TFF 1. Lig: Ankaraspor: 3 Bandırmaspor: 2
TFF 1. Lig: Ankaraspor: 3 Bandırmaspor: 2
TFF 1. Lig: Ankaraspor: 3 Bandırmaspor: 2
TFF 1. Lig: Ankaraspor: 3 Bandırmaspor: 2

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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