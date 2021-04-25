TFF 1. Lig: Altınordu: 0 Giresunspor: 0
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TFF 1. Lig: Altınordu: 0 Giresunspor: 0

TFF 1. Lig: Altınordu: 0 Giresunspor: 0
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'in 32. haftasında GZT Giresunspor'u konuk eden Altınordu, rakibi ile golsüz berabere kaldı.

TFF 1. Lig'in 32. haftasında GZT Giresunspor'u konuk eden Altınordu, rakibi ile golsüz berabere kaldı.

Maçtan dakikalar:

18. dakikada Oğulcan Ülgün'ün pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Enis Destan, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondan yararlanamadı.

45+1. dakikada Abdou Razack Traore'nin ceza sahasının sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşu kaleci son anda engelledi.

55. dakikada Abdou Razack Traore'nin pasında kale önünde topla buluşan Eren Tozlu pasını yine Abdou Razack Traore'ye çıkardı. Abdou Razack Traore'nin şutu üstten auta gitti.

70. dakikada Hayrullah Bilazer'in sağdan ortasında kale önünde topla buluşan Eren Tozlu'nun şutunu kaleci son anda engelledi.

73. dakikada Hayrullah Bilazer'in sağdan ortasında kale önünde topla buluşan Ibrahima Balde, uygun durumda pozisyondan yararlanamadı.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Erkan Akbulut xx, Hasan Hüseyin Tetik xx

Altınordu: Erhan Erentürk xx, Kahraman Demirtaş xx, Yusuf Arslan x (Muzaffer Kocaer dk. 74 x), Rahmi Salih Kaya xx, Metehan Mimaroğlu xx, Oğulcan Ülgün xx, Ahmet İlhan Özek x (Hüsamettin Yener dk. 74 x), Furkan Çil xx, Emre Nefiz xx (Yiğithan Güveli dk. 90 ?), Recep Aydın xx, Enis Destan xx

Yedekler: Serhat Öztaşdelen, Furkan Metin, Sinan Osmanoğlu, Burak İnce, Emre Çeltik, Sami Satılmış

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

GZT Giresunspor: Onurcan Piri xx, Hüsamettin Tut xx, Sadi Karaduman xx, Hayrullah Bilazer xx, Mehmet Taş xx, Abdou Razack Traore xx (Himmet Ertürk dk. 90+1 ?), Michal Nalepa x (Caner Hüseyin Bağ dk. 67 x), Erol Can Akdağ xx, Anthony Uzodimma xx, Eren Tozlu xx (Kerem Kalafat dk. 79 x), Ibrahima Balde xx

Yedekler: Göktan Cörüt, İshak Doğan, Arda Kılıç, Alperen Aydın, Yasin Ozan

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Sarı kartlar: Hayrullah Bilazer (Giresunspor), Rahmi Salih Kaya, Enis Destan (Altınordu) - İZMİR

TFF 1. Lig: Altınordu: 0 Giresunspor: 0
TFF 1. Lig: Altınordu: 0 Giresunspor: 0
TFF 1. Lig: Altınordu: 0 Giresunspor: 0
TFF 1. Lig: Altınordu: 0 Giresunspor: 0
TFF 1. Lig: Altınordu: 0 Giresunspor: 0

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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