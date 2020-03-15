SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› TFF 1. Lig: Akhisarspor: 0 - BB Erzurumspor: 0 - Spor
Türkiye Futbol Federasyonu, Akhisar, Spor

TFF 1. Lig: Akhisarspor: 0 - BB Erzurumspor: 0

TFF 1. Lig'in 28. hafta karşılaşmasında Akhisarspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor golsüz berabere kaldı.

15.03.2020 21:40 | Son Güncelleme: 15.03.2020 21:43
TFF 1. Lig: Akhisarspor: 0 - BB Erzurumspor: 0

TFF 1. Lig'in 28. hafta karşılaşmasında Akhisarspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor golsüz berabere kaldı.


Maçtan dakikalar


38. dakikada Tolga'nın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Onur'un şutu önce kaleci Sehic'e ardından direğe çarparak kornere çıktı.


41. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Erhan'ın ortasında defansın sektirdiği topu önünde bulan Cikalleshi'nin sert şutu kalecide kaldı.


45. dakikada BB Erzurumspor atağında Hasan'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şut savunmaya da çarparak az farkla kornere çıktı.


60. dakikada Cikalleshi'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Musa'nın sert şutu az farkla auta çıktı.


63. dakikada Akhisarsporlu Tolga'nın çıkarken kaptırdığı topu alan Erzurumsporlu İbrahim'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Ömer'in şutu kaleci Gökhan'da kaldı.


66. dakikada Obertan'ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Gökhan kornere çeldi.


82. dakikada Vrsajevic'in ceza sahası dışından sert şutu Sehic'te kaldı.


Stat: Akhisar Belediye


Hakemler: Serkan Tokat xx, Serkan Çimen xx, Özgür Ertem xx


Akhisarspor: Gökhan xx, Tolga xx, Cocalic xx, Uğur xx (Vrsajevic dk. 70 x), Musa xx, Onur xx (Eray dk. 90 ?), Bjarnason xx, Rotman xx, Erhan xx, Ergin x (Burhan dk. 70 x), Cikalleshi xx


Yedekler: Milan, Halil, Alperen, Doğukan, Aykut, Muhammet, Ali Kaan


Teknik Direktör: Yılmaz Vural


BB Erzurumspor: Sehic xx, Murat xx, Osman xx, Hasan Hatipoğlu xx, Mücahit xx, Scuk xx, Obertan xxx, İbrahim xx, Sissoko xx, Hamroun x (Emrah dk. 21 ?) (Hasan Ayaroğlu dk. 39 x), Ömer xx (Pote dk. 84 ?)


Yedekler: Kayacan, Batuhan, Cenk, Oltan


Teknik Direktör: Mehmet Özdilek


Sarı Kartlar: Tolga, Onur (Akhisar), Ömer, İbrahim (Erzurum) - MANİSA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, karantina tartışmalarına son noktayı koydu Spor
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, karantina tartışmalarına son noktayı koydu
Dört bakanın koronavirüs toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar Spor
Dört bakanın koronavirüs toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
'İnanılmaz ilerleme var' deyip koronavirüsle ilgili güzel haberi verdi Spor
"İnanılmaz ilerleme var" deyip koronavirüsle ilgili güzel haberi verdi
Meteoroloji tarih verip 9 ili uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor Spor
Meteoroloji tarih verip 9 ili uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor
Engelli ablasına tecavüz eden şahsı öldüren sanığın cezası belli oldu Spor
Engelli ablasına tecavüz eden şahsı öldüren sanığın cezası belli oldu
Koronavirüsü atlatan kişilerde yeni sağlık problemi ortaya çıktı Spor
Koronavirüsü atlatan kişilerde yeni sağlık problemi ortaya çıktı
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45...
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetleri durduruldu
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetleri durduruldu
Fatih Terim, 'Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz' deyip verdi veriştirdi
Fatih Terim, "Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz" deyip verdi veriştirdi
Macron'a sunulan koronavirüs raporu korkuttu! Fransa'da 300 ile 500 bin arasında kişi ölebilir
Macron'a sunulan koronavirüs raporu korkuttu! Fransa'da 300 ile 500 bin arasında kişi ölebilir
Yazar Esra Elönü'nün umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs testi negatif çıktı
Yazar Esra Elönü'nün umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs testi negatif çıktı
Rıdvan Dilmen: EURO 2020 bu yıl oynanmayacak
Rıdvan Dilmen: EURO 2020 bu yıl oynanmayacak
Valencialı Garay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Valencialı Garay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı
Yargıtay, patronu hakkında olumsuz yorum yaptığı için tazminatsız kovulan işçinin işe iadesine karar verdi
Yargıtay, patronu hakkında olumsuz yorum yaptığı için tazminatsız kovulan işçinin işe iadesine karar verdi
Son dakika: Medine'den gelen Umre yolcuları Ankara'da karantinaya alındı
Son dakika: Medine'den gelen Umre yolcuları Ankara'da karantinaya alındı
Profesör Hasan Sevgili'ye açıkça soruldu: Çöl çekirgeleri Türkiye'ye gelir mi?
Profesör Hasan Sevgili'ye açıkça soruldu: Çöl çekirgeleri Türkiye'ye gelir mi?
Son Dakika: Yunanistan'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi
Son Dakika: Yunanistan'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi
AVM'lerin çalışma saatlerinde değişiklik yok
AVM'lerin çalışma saatlerinde değişiklik yok
Son dakika: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 91'e yükseldi, önlemler artırıldı
Son dakika: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 91'e yükseldi, önlemler artırıldı
Diyanet, umreden dönenleri kesin bir dille uyardı: Kul hakkına girer
Diyanet, umreden dönenleri kesin bir dille uyardı: Kul hakkına girer
Fahrettin Altun'dan yabancı medyaya uyarı: Bir daha aynı hatayı yapmayın
Fahrettin Altun'dan yabancı medyaya uyarı: Bir daha aynı hatayı yapmayın
Son dakika: İngiltere'de koronavirüs ölümleri 24 saatte ikiye katlandı
Son dakika: İngiltere'de koronavirüs ölümleri 24 saatte ikiye katlandı
Son dakika: Türkiye uçuş yasağı olan 9 ülkedeki Türklerin dönüşü için son tarihi açıkladı
Son dakika: Türkiye uçuş yasağı olan 9 ülkedeki Türklerin dönüşü için son tarihi açıkladı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere koronavirüs uyarısı: Çocuklar için tramvaya dönüşmesin
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere koronavirüs uyarısı: Çocuklar için tramvaya dönüşmesin
Beşiktaşlı taraftarlar takımlarını derbiye uğurladı
Beşiktaşlı taraftarlar takımlarını derbiye uğurladı
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür sakatlandı
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür sakatlandı
Fatih Terim'den derbinin seyircisiz oynanmasına tepki: Kendime ceza verip susuyorum
Fatih Terim'den derbinin seyircisiz oynanmasına tepki: Kendime ceza verip susuyorum
Netanyahu'nun yolsuzluk duruşması koronavirüs tedbirleri nedeniyle ertelendi
Netanyahu'nun yolsuzluk duruşması koronavirüs tedbirleri nedeniyle ertelendi
Fatih Terim'den koronavirüs açıklaması: İstediğinizi şampiyon yapın, oynamayalım kardeşim
Fatih Terim'den koronavirüs açıklaması: İstediğinizi şampiyon yapın, oynamayalım kardeşim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Murat Kurum Ali Babacan Vladimir Putin Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli
Magazin Guido Senia Aleyna Tilki Muhterem Nur Burcu Kıratlı
Spor Adem Büyük Metin Oktay Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Hikmet Karaman
Daha Fazla Derbi Futbolcu Beşiktaş Vatandaş
Şu an buradasınız: TFF 1. Lig: Akhisarspor: 0 - BB Erzurumspor: 0 - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2020 23:13:12. #1.15#