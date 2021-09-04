Tevfik Yamantürk: "Toplam borucumuz 423 milyon Euro'ya geldi"
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Tevfik Yamantürk: "Toplam borucumuz 423 milyon Euro'ya geldi"

İhlas Haber Ajansı / Uygar Aydın - Haberler | Spor

- Tevfik Yamantürk: "Toplam borucumuz 423 milyon Euro'ya geldi" Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, siyah-beyazlıların toplam borcunun 423 milyon Euro'ya geldiğini ancak bu borcun ödenebileceği düşüncesinde olduğunu söyledi.

- Tevfik Yamantürk: "Toplam borucumuz 423 milyon Euro'ya geldi"

İSTANBUL - Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, siyah-beyazlıların toplam borcunun 423 milyon Euro'ya geldiğini ancak bu borcun ödenebileceği düşüncesinde olduğunu söyledi.

Beşiktaş Kulübü 2021 yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Vodafone Park'ta gerçekleştiriliyor. Toplantıda konuşan Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, "Güzel bir yıl bitirdik. Başkanımıza ve yönetimimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Statsız şampiyon olduk, şimdi de seyircisiz şampiyon olduk. Geçen yıl son dakikaya kadar Yeni Malatyaspor'un ahlaklı kalecisini izliyorduk. İnanılmaz toplar çıkardı ve şampiyon olduk. Yönetimimiz santrfor haricinde şampiyon kadroyu tuttular. Çok ciddi transferler yaptılar. Umarım bu yıl da başarılı oluruz" ifadelerini kullandı.

"Toplam borucumuz 423 milyon Euro'ya geldi"

Siyah-beyazlıların borcunun Euro olarak yüzde 12 arttığını aktaran Yamantürk, "Finansal borçların tüm borçlara oranı yüzde 66 oldu. Toplam borucumuz 423 milyon Euro'ya geldi. Bu borcun halen ödenebileceğini düşünüyorum. Son 3 ayda döviz cinsinden 381 milyon Euro'dan 423 milyon Euro'ya geldi. 40 milyonluk bir artış var. Borucumuzun yüzde 30'u, 122 milyon Euro'su kısa vadeli borç. Yüzde 9.5'la faiz ödedik" diye konuştu.

"Türkiye'de parası olan adam her şeyi bildiğini zannediyor"

Türkiye'de futbolun yanlış yönetildiğini savunan siyah-beyazlıların divan kurulu bakanı, "Türkiye ile karşılaştırılmayacak Güney Kıbrıs Rum Kesimi bizim üstümüze çıkmış. Ne nüfusu ne ekonomisini Türkiye ile mukayese edebilirsin. Ligin ilk 3 haftası 3 antrenör değişti. Türkiye'de parası olan adam her şeyi bildiğini zannediyor. Yok öyle bir şey. Antrenörü çağırıp hangi taktikle oynaması gerektiğini söylüyor" şeklinde konuştu.

Tevfik Yamantürk: 'Toplam borucumuz 423 milyon Euro'ya geldi'
Tevfik Yamantürk: 'Toplam borucumuz 423 milyon Euro'ya geldi'
Tevfik Yamantürk: 'Toplam borucumuz 423 milyon Euro'ya geldi'
Tevfik Yamantürk: 'Toplam borucumuz 423 milyon Euro'ya geldi'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Uygar Aydın

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