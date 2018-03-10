Tetiş Yapı Elazığspor - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulubü: 1-2

STAT: ATATÜRK

HAKEMLER: Erkan Engin (xx), Özgür Ertem (xx), Önder Yılmaz (xx)

TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR: Ahmet (x), Orhan (Dk. 5 Serkan xx), Murat (xx), Sezgin (xx), Canberk (xx), Bjarnason (xx), Alparslan (xx), Hora (xx) (Dk. 63 Mertan x), Tatos (xx) (Dk. 85 Kadir x), Tom (xx), Diarra (xx)

GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULUBÜ: Stackhowiak (xx), Yasin (xx), İsmail (xx), Ahmet Kesim (x), Mehmet (xx), Ba (xxx) (Dk. 82 Serdar x), Tugay (xx) (Dk. 50 Segbefia x), Gökhan (xx), Okan (xx) (Dk. 60 Muhammed x), Del Valle (xx), Özgürcan (xx)

GOLLER: Dk. 73 Diarra (Tetiş Yapı Elazığspor) - Dk. 36 Ba, Dk. 90 İsmail (Gazişehir Gaziantep)

SARI KARTLAR: Alparslan, Murat, Tom, Canberk (Tetiş Yapı Elazığspor) - İsmail, Gökhan, Segbefia (Gazişehir Gaziantep)

Spor Toto 1'inci Lig'in 27'nci haftasında Tetiş Yapı Elazığspor, kendi sahasında ağırladığı Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'ne 2-1 mağlup oldu.

18'inci dakikada Gazişehir Gaziantep FK atağında Del Valle'nin ceza sahası yayı üzerinden sert şutu az farkla auta gitti.

24'üncü dakikada ev sahibi ekibi adına gelişen atakta topla birlikte ceza sahasına giren Tatos, ceza sahası içerisinde Ahmet Kesim'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltıya hükmetti. Penaltı vuruşunu kullanan Hora'nın vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

36'ncı dakikada konuk ekibin sol kanatan geliştirdiği atakta Del Valle'nin ortasına iyi yükselen Ba'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

38'inci dakikada ceza sahası içinden topa sert vuran konuk ekibin Ba ile geliştirdiği atakta, bu futbolcunun uzaktan sert şutunu kaleci Ahmet kurtardı.

İlk yarı deplasman ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

71'inci dakika ceza sahası dışından Mertan'ın sert şutunda top az farkla auta gitti.

73'üncü dakikada Elazığspor adına gelişen atakta Mertan'ın sol kanattan yaptığı ortaya ceza sahasında bulunan Diarra kafasıyla vurdu, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

90'ıncı dakikada Canberk'in sağ kanattan çıkarken kaptırdığı topla buluşan Muhammed'in Elazığspor ceza sahasına yaptığı ortayı iyi takip eden İsmail'in kafa şutunda top, ikinci kez ağlarla buluştu: 1-2.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve karşılaşmayı konuk ekip Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü 2-1 kazandı.

- Elazığ