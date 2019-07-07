TESK'ten gıda israfı uyarısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yaz mevsiminde sebze ve meyve fiyatlarının ucuzlamasıyla gıda israfına verilen önem azalıyor. Yaz aylarında sebze ve meyve bolluğu varken aldığımız ucuz ürünleri farklı yollarla muhafaza ederek kışın tüketmeliyiz." ifadesini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, gıda israfının önüne bir türlü geçilemediğini, yaz aylarındaki tüketim alışkanlıklarının da israfı artırdığını savundu.

Ülkede her yıl yaklaşık 1,7 milyar adet ekmek ve 18 milyon tonun üzerinde sebze meyvenin israf edildiğini aktaran Palandöken, "İsraf edilen gıdalarla birlikte emeğimiz, paramız, enerjimiz ve milli servetimiz çöpe gidiyor. Ülkemizde evler yanında lokanta, kafe, restoran, kamu kurumlarına ait yemekhaneler ve oteller gibi toplu tüketim yerlerinde de gıda israfı çok yüksek boyutlara ulaşıyor. Yemek servisi yapan tüm yerlerde tüketicinin talebine ve siparişe göre yiyecek pişirilmeli. Tüketiciler de tabaklarına tüketebilecekleri kadar yiyecek almalı. İsraf edilen gıdaların maliyetiyle ülkemizde onlarca okul, hastane, köprü ve yol yapılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, yaz aylarında tezgahlardaki ürün çeşitliliğinin tüketicileri cezbettiğine, ihtiyaç fazlası ürünlerin satın alındığına ve bu ürünlerin israf edilebildiğine dikkati çekti.

Yaz mevsiminde sebze ve meyve fiyatlarının ucuzlamasıyla gıda israfına verilen önemin azaldığına işaret eden Palandöken, şunları kaydetti:

"Yaz aylarında sebze ve meyve bolluğu varken aldığımız ucuz ürünleri farklı yollarla muhafaza ederek kışın tüketmeliyiz. Annelerimizin ve büyüklerimizin yaptığı gibi yazın bol ve ucuz ürünleri kurutarak, dondurarak, konserve haline getirerek reçel, tarhana, turşu gibi gibi birçok şekilde tüketebiliriz. Kışın abartılı fiyatlara ürün satın almak istemiyorsak yaz aylarındaki bolluk ve bereketi iyi değerlendirmeliyiz. Sebze ve meyvede kışın yaşanan fiyat dengesizliğinin şimdiden önüne geçmek için kışa hazırlık yapmayı unutmamalıyız. Bu sayede hem israfın önüne geçeriz hem de ürün fiyatlarını dengelemiş oluruz."

Kaynak: AA