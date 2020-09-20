TESK Genel Başkanı Palandöken'den "korsan taşımacılıkla mücadele" çağrısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TESK Genel Başkanı Palandöken'den "korsan taşımacılıkla mücadele" çağrısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, şoför esnafının kazancını düşüren en önemli sorunlardan birinin korsan taşımacılık olduğunu belirterek, bunun önüne geçilmesi için denetimlerin artırılması gerektiğini vurguladı.

TESK Genel Başkanı Palandöken'den
20.09.2020 11:19 | Son Güncelleme: 20.09.2020 11:23

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, şoför esnafının kazancını düşüren en önemli sorunlardan birinin korsan taşımacılık olduğunu belirterek, bunun önüne geçilmesi için denetimlerin artırılması gerektiğini vurguladı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, izinsiz ve belgesiz yolcu taşımacılığı yapanların, şoför esnafına büyük zarar verdiğine dikkati çekti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla korsan yolcu taşımacılığının artış gösterdiğine işaret eden Palandöken, bu kapsamda denetimlerin artırılmasını gerektiğini aktardı. Palandöken, şunları kaydetti:

"Son dönemde oldukça zor şartlarda ayakta durmaya çalışan esnafımızın ekmeği bölünüyor. Apartman ve sitelerin posta kutularına broşürler dağıtarak müşteri topluyorlar. Taşımacı esnafımız bu haksız rekabete karşı korunmalı."

Kaynak: AA

AA Editörü - Zeynep Canlı
Zeynep Canlı
AA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Kemal Ayvaz Aytaç Ağırlar Farah Zeynep Abdullah
Spor Babel Metin Oktay Vedat Muriqi Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza İzmit Çocuk Türk Lirası
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TESK Genel Başkanı Palandöken'den "korsan taşımacılıkla mücadele" çağrısı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.9.2020 11:40:00. #1.15#
title