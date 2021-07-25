13 yıl sonra yeniden gündemde! Koronavirüsün vurduğu esnaf dirilmek için aynı yardımı bekliyor
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13 yıl sonra yeniden gündemde! Koronavirüsün vurduğu esnaf dirilmek için aynı yardımı bekliyor

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, korona salgını sürecinden etkilenen esnaf ve sanatkarların yeniden ayağa kaldırılması için 13 yıl önce yapıldığı gibi faizsiz ve uzun vadeli can suyu kredisi verilmesini talep etti. Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, "Sıkıntılı sektörlerdeki esnafımız yapılandırmaya rağmen birikmiş borçlarını, SSK ve Bağ-Kur primlerini ödeyemiyor. Esnafa sağlanan her türlü desteğin ekonominin çarklarını döndürdüğü ve piyasaya olumlu yansıdığı unutulmamalı" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, salgın kısıtlamalarının kaldırılmasıyla esnaf ve sanatkarların ekonomiye yeniden kazandırılması gerektiğini bildirdi.

"UZUN VADELİ CAN SUYU KREDİSİ VERİLMELİ"

Çarkların dönmesi için esnaf ve sanatkarların ayağa kaldırılması gerektiğine işaret eden Palandöken, "Salgının cefasını en çok çeken kesim olan esnaf ve sanatkarlarımızın biriken borçlarını ödeyebilmesi için sıfır faizli, 6 ay geri ödemesiz ve uzun vadeli can suyu kredisi verilmeli" ifadesini kullandı.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken koronavirüs salgınından etkilenen esnaf için 'can suyu kredisi' talep etti
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken.

"ESNAFIMIZ BİRİKMİŞ BORÇLARINI, SSK VE BAĞ-KUR PRİMLERİNİ ÖDEYEMİYOR"

Palandöken, esnafa yönelik son can suyu kredisinin 13 yıl önce verildiğini anımsatırken, şunları kaydetti:

"Özellikle faaliyetleri tamamen durdurulan esnafımızın sıfır faizli krediden yararlanmasının önü açılmalı. Kısıtlamalar nedeniyle kahvehane, kıraathane, çay ocağı, kantinci, kırtasiyeci gibi çok sayıda esnafımız büyük sıkıntı yaşadı. Şimdi bu sıkıntılı sektörlerdeki esnafımız yapılandırmaya rağmen birikmiş borçlarını, SSK ve Bağ-Kur primlerini ödeyemiyor. Esnafımızın birikmiş borçlarını kapatması için can suyu kredisi olmazsa olmaz. Esnafa sağlanan her türlü desteğin ekonominin çarklarını döndürdüğü ve piyasaya olumlu yansıdığı unutulmamalı."

13 yıl sonra yeniden gündemde! Koronavirüsün vurduğu esnaf dirilmek için aynı yardımı bekliyor
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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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